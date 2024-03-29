Иван Зайченко откроет в Екатеринбурге корейское бистро

Основатель сети «Жизньмарт», владелец ресторанов «Сушкоф и пицца» опубликовал в своем телеграм-канале проект оформления фасада и дизайн интерьера будущего заведения.

Бистро «Ёю» откроется в конце апреля на улице Куйбышева, предположительно в бизнес-центре «Кристалл» (Хохрякова, 74), где находится ресторан «Сушкоф и пицца».

Сам Иван Зайченко не раскрывает подробностей проекта. Бизнес-партнер основателя сети «Жизньмарт» Валерия сообщила, что в заведении будет воссоздана улица азиатского города, в меню предполагается азиатский стритфуд — лапша, жареные креветки, корн-доги, горячие пирожки с сыром.

Источник: телеграм-канал Ивана Зайченко

Цены в «Ёю» будут невысокими.

Ранее DK.RU сообщил, что сеть «Жизньмарт» вошла в число самых динамично развивающихся сетей российского ритейла. Проект активно развивается не только внутри России, но и за границей, в частности, в Казахстане. Здесь в течение трех лет должны открыться более 170 магазинов «Жизньмарт». В январе 2024 г. магазин «Жизньмарт» открылся в Дубае.

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