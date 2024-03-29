Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.03
92,26
99,70
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Иван Зайченко откроет в Екатеринбурге корейское бистро

Иван Зайченко откроет в Екатеринбурге корейское бистро
Иллюстрация: телеграм-канал Ивана Зайченко

Основатель сети «Жизньмарт», владелец ресторанов «Сушкоф и пицца» опубликовал в своем телеграм-канале проект оформления фасада и дизайн интерьера будущего заведения.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Бистро «Ёю» откроется в конце апреля на улице Куйбышева, предположительно в бизнес-центре «Кристалл» (Хохрякова, 74), где находится ресторан «Сушкоф и пицца».

Сам Иван Зайченко не раскрывает подробностей проекта. Бизнес-партнер основателя сети «Жизньмарт» Валерия сообщила, что в заведении будет воссоздана улица азиатского города, в меню предполагается азиатский стритфуд — лапша, жареные креветки, корн-доги, горячие пирожки с сыром.

Иван Зайченко откроет в Екатеринбурге корейское бистро 1Источник: телеграм-канал Ивана Зайченко

Цены в «Ёю» будут невысокими.

Ранее DK.RU сообщил, что сеть «Жизньмарт» вошла в число самых динамично развивающихся сетей российского ритейла. Проект активно развивается не только внутри России, но и за границей, в частности, в Казахстане. Здесь в течение трех лет должны открыться более 170 магазинов «Жизньмарт». В январе 2024 г. магазин «Жизньмарт» открылся в Дубае.

Читайте также:

В шорт-лист Wheretoeat попали четыре ресторана из Екатеринбурга

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»
  • Жители Первоуральска снова остались без водыЖители Первоуральска снова остались без воды
  • Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в РоссииМинтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.