Число финансово неустойчивых домохозяйств в России за полгода выросло на 6%

Речь идет о семьях, в которых нет сбережений или есть признаки перекредитованности. Их доля поднялась уже до 62,5%. При этом общий уровень бедности в стране снижается.

Доля домохозяйств, имеющих признаки финансовой неустойчивости, достигла 62,5%. За полгода она выросла на 6% (было 56,4%). К таким домохозяйствам относятся семьи, у которых нет сбережений или есть признаки перекредитованности — то есть на выплату кредитов тратится больше 30% дохода. Также учитывается наличие просрочки по оплате ЖКХ, штрафов, налогов. К таким выводам пришли эксперты НИУ ВШЭ в исследовании «Барометр экономического поведения домашних хозяйств», пишет РБК.

Как правило, у неустойчивых домохозяйств нет и ликвидных сбережений, то есть наличных, вкладов или счетов в банках — доля таковых выросла с 54,7 (середина 2023 г.) до 61% (начало 2024 г.) .

Исследование основано на данных Росстата, статистике, публичных материалах Банка России и опроса жителей в 55 регионах РФ.

Рост числа финансово неустойчивых домохозяйств происходит на фоне падения числа россиян с доходами ниже границы бедности. По данным Росстата, по итогам 2023 г. количество россиян, живущих за гранью бедности, составило исторически минимальные 13,5 млн чел., или 9,3% населения. В 2022 г. показатели были значительно выше — 17,2 млн человек и 11,8% населения.

Напомним, граница бедности в России отсчитывается с 14 754 руб. в месяц на человека.

Росстат объясняет: опережающий прирост доходов беднейших слоев населения стал возможен благодаря адресным соцвыплатам, и в первую очередь единому пособию, которое Соцфонд выплачивает семьям с детьми с доходами ниже определенного порога. Также на этот показатель влияет реальный рост доходов населения, писал DK.RU.

Это тоже очень важный показатель — рост доходов. Реальная заработная плата выросла на 7% к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения — на 4,4%, — заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет» в конце прошлого года.

В 2024 г. уровень бедности в России может снизиться до 8% общей численности населения (12 млн чел.), такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

До 8% — вполне реально. Численность малоимущих граждан зависит в большей степени от социальных выплат, роста минимального размера оплаты труда и сокращения безработицы. Как раз в 2024 г. произошла индексация социальных выплат, на 18,5% увеличился МРОТ, и сейчас самый низкий уровень безработицы, — отметила экономист.

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