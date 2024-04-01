Рентабельность сельхозпроизводства в России упала. Сектор поддержат субсидиями

Средняя рентабельность аграрных хозяйств сократилась до 18%. Минсельхоз рассчитывал на другие цифры.

В 2023 г. рентабельность сельскохозяйственных предприятий в стране сократилась до 18%, об этом на пресс-конференции заявила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. Для сравнения, в 2022 г. рентабельность сельхозпроизводства в России составляла 20,3%. Строя прогнозы на 2023 г., министерство рассчитывало, что спад не превысит 18,9%, пишет «Интерфакс».

В то же время суммарная выручка российских сельскохозяйственных организаций по итогам 2023 г. выросла на 7%, достигнув 5 трлн руб.

В последнее время минсельхоз озабочен продовольственной безопасностью страны. В конце прошлого года министерство предлагало ввести временный запрет на вывоз из России твердой пшеницы до конца мая 2024 г. Тогда говорилось, что запрет не коснется поставки этой пшеницы в Белоруссию в рамках Союзного государства, в качестве международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, перемещение этой пшеницы между частями территории РФ через территории иностранных государств и др.

Что касается традиционных сортов пшеницы, то с 3 апреля 2024 г. вывозить ее из страны станет дороже. Экспортные пошлины поднимутся на 24,2 руб. за тонну, до 3322,8 руб. Также вырастут сборы за вывоз других агрокультур: экспортные пошлины на ячмень достигнут 1002,3 руб. (было 573,3 руб.), на кукурузу — до 69,9 руб. за тонну (сейчас действует нулевая пошлина).

Ранее в минсельхозе сообщили, что в 2024 г. суммарные площади посевов под твердую пшеницу в России увеличатся почти вдвое к уровню 2023 г. и достигнут показателя в 1 млн гектар. Общая посевная площадь в стране в этом году будет увеличена на 300 тыс. гектаров, до 84,5 млн.

Продовольствия, произведенного в 2024 г., хватит, чтобы насытить внутренний рынок и выполнить экспортные обязательства, пообещал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам в конце марта. По его словам, яровой сев уже вовсю идет — засеяно почти 1 млн га, а общая посевная площадь составит 84,5 млн га (в прошлом году — чуть больше 81,2 млн га), сообщала «Российская газета».

Аграрии также работают в штатном режиме и ни о каких проблемах не докладывают, добавил министр. Например, в отличие от 2023 г., они не испытывают дефицита топлива, так как правительство заранее ограничило экспорт бензина (с 1 марта). Разработан план объема поставок топлива, предназначенного для сельхозработ, и минэнерго его выполняет, несмотря на то, что вышло из строя несколько больших предприятий, объяснил Патрушев.

Размер господдержки сельского хозяйства в 2024 г. составит 558,6 млрд руб. по основным отраслевым программам, сообщил в январе премьер-министр Михаил Мишустин. Так, на поддержку фермерских хозяйств будет направлено около 8 млрд руб., на финансирование объединенной субсидии — 49,4 млрд руб. (с 1 января 2024 г. объединены компенсирующая и стимулирующая субсидии. Это значит, что регионы могут сами выбрать направления для возмещения затрат аграриям). Для развития крестьянских (фермерских) хозяйств и малых сельхозорганизаций (до 100 работников), предусмотрено 5,6 млрд руб.

Держать высокую маржинальность при производстве сельскохозяйственных культур способны лишь крупные холдинги, а небольшие фермерские хозяйства постепенно выталкиваются с рынка. Читайте подобную историю на DK.RU: как предприниматель из Екатеринбурга купил колхоз, чтобы выстроить вертикально интегрированный холдинг для своей пекарни, но не справился и продал колхоз крупному агрохолдингу.