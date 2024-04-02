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Российский аналог Microsoft Office получил убыток в 5 млрд руб. по итогам 2023 г.

Российский аналог Microsoft Office получил убыток в 5 млрд руб. по итогам 2023 г.
Иллюстрация: myoffice.ru

Компания ориентирована на импортозамещение иностранного ПО в государственных и окологосударственных структурах. В прошлом году госфинансирование на закупку софта сократилось на 20%.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#НОВОСТИ

Российский разработчик офисного софта «Новые облачные технологии» в 2023 г. снизил выручку на 44% и стал убыточным, пишет РБК. Из финансовой отчетности компании «Новых облачных технологий» (НОТ, разработчик программного обеспечения «МойОфис») следует, что выручка компании составила около 1,9 млрд руб., что на 44% меньше показателей 2022 г. Также компания получила чистый убыток 5,2 млрд руб. вместо прибыли 386,5 млн руб. годом ранее.

Представитель разработчика рассказал, что финансовые показатели компании снизились из-за снижения темпов импортозамещения офисного софта в государственных и окологосударственных организациях. По итогам прошлого года финансирование на закупку отечественного софта сократилось на 20%, многие фирмы делали лишь пилотные проекты по его внедрению. При этом в компании рассчитывают, что в 2024 г. бюджеты на импортозамещение российского офисного программного обеспечения будут увеличены.

Кроме того, многие иностранные производители, в частности Microsoft, оставили возможность заказчикам продолжать пользоваться их разработками и приобретать лицензии. В результате многие воспользовались этой лазейкой и заняли выжидательную позицию. Рассчитываем, что недавнее уведомление Microsoft о прекращении работы облачных сервисов станет хорошим напоминанием о необходимости скорейшего импортозамещения, — сказал представитель НОТ.

Источник на IT-рынке отметил, что НОТ ориентирована на крупных заказчиков, которые в основном уже перешли на российские продукты. Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин рассказывает, что первая волна импортозамещения пришлась на 2022 г., когда иностранные компании ушли с рынка и российские предприятия начали активно закупать российский софт. В 2023 г. такого спроса на российское ПО не было.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает одной из причин снижения выручки «МойОфис» высокую конкуренцию на рынке облачных технологий:

Также потребители часто продолжают использовать западные решения через облако. Но ситуация в ближайшие месяцы будет меняться в сторону импортозамещения, — говорит эксперт.

Заместитель гендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов отметил, что рынок отечественного ПО сейчас сталкивается с почти неконтролируемым параллельным импортом программного обеспечения ушедших западных производителей.

Доля серого импорта на порядок больше, чем в информационной безопасности, где позиция регулятора жестче. В 2023 г. темпы перехода на отечественный софт существенно снизились — в том числе на фоне изменения политики иностранных вендоров, не ушедших с рынка. В результате многие заказчики перенесли решение по переходу на отечественные продукты на 2024 г.

Напомним, что компания «Новые облачные технологии» была основана в 2013 г. и специализируется на разработке офисных решений. Среди продуктов компании платформы «Документы», «Текст», «Таблица», «Презентация», «Почта», «Календарь», «Контакты», корпоративная почта Mailion и цифровое рабочее пространство Squadus. Продуктами НОТ пользуются 11,1 тыс. организаций, в том числе «Росатом», ВТБ, Росгвардия, «Почта России», «Аэрофлот», РЖД, Управление делами президента, ФГБУ ИАЦ «Судебного департамента», минцифры и др.

Как рассказывал DK.RU, Microsoft объявила об остановке продаж продуктов и услуг в России в марте 2022 г. В конце 2023 г. компания прекратила продление подписок на Microsoft 365 (обеспечивает дистанционный доступ к сервисам Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint) для корпоративных клиентов в России.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что до 2025 г. 90% IT-рынка России займут исключительно отечественные игроки. 

В марте 2024 г. также стало известно, что состояние владельца разработчика операционной системы Astra Linux Дениса Фролова превысило 102 млрд руб., или $1,1 млрд. Таким образом, он стал новым участником списка долларовых миллиардеров среди россиян, писал DK.RU.

Автор: Екатерина Круглова
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