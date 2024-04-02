Со спортом покончено: на месте ТЦ Sila Voli открылся интерьер-маркет

О переформатировании ТЦ Sila Voli из спортивного в интерьерный стало известно в ноябре 2023 г. 1 апреля в здании на Толмачева, 22 открылся «Уют холл». Правда, пока он работает в техническом режиме.

Первым заведением, открывшимся в обновленном центре, стала кофейня DUO. В течение этой недели на площадке должны заработать несколько салонов.

Все расцветает постепенно и открывается неторопливо. Каждый наш арендатор, как нежный весенний бутон, распускается в свое время, как только будет готов. Первый цветочек — кофейня DUO. Открылась уже сегодня. В течение этой недели откроются еще несколько салонов. И дальше все больше и больше, — сообщается в телеграм-канале «Уют холла».

Кроме кофейни в ТЦ работают скалодром и студия танцев, которые были в здании до смены концепции.

Реконцепцией ТЦ Sila Voli занималась команда интерьерного центра Architector.

Конечно же, концепция будет отличаться от Architector, это будет средний, средний плюс сегмент. Будет три этажа интерьерных салонов. Также будут такие места притяжения, как кофейня, коворкинги и в перспективе планируются офисы под дизайн-студии, — отмечала в ноябре 2023 г. управляющая ТЦ Дарина Дорогова (также управляет центром Architector).

Напомним, что в декабре 2023 г. стало известно, что переформатирование ждет и «Сити Центр». Компания «Урал-Премьер Траст энд Консалтинг» (контролируется Сергеем Флегановым) собирается сделать его «стильным, модным, молодежным» и более интеллектуальным.

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