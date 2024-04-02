Третий пошел. Еще один российский программист стал долларовым миллиардером

С начала 2024 г. стоимость акций холдинга «Группа Позитив», который выпускает решения для кибербезопасности, выросла на 43%. Благодаря этому главный акционер увеличил свое состояние.

Основатель Positive Technologies Юрий Максимов стал новым российским долларовым миллиардером из числа программистов, пишет Forbes. Рыночная стоимость принадлежащих ему акций холдинга «Группа Позитив» составляет почти 100 млрд руб., или $1,08 млрд по курсу Центробанка России.

Состояние Максимова выросло после резкого роста стоимости акций холдинга «Группа Позитив», выпускающего решения для кибербезопасности: с начала 2024 г. цена акций выросла на 43%, до 2,9 тыс. руб. за штуку (по данным на 1 апреля).

Как пишет издание, Юрий Максимов стал третьим российским бизнесменом, который стал долларовым миллиардером, заработав состояние на разработке ПО. В конце марта благодаря резкому росту стоимости акций на бирже состояние владельца компании «Группа Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux) Дениса Фролова превысило 102 млрд руб., или $1,1 млрд., сообщал DK.RU

С 2015 г. долларовым миллиардером также является основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Positive Technologies была создана в 2002 г. Юрием и Дмитрием Максимовыми, а также их другом Евгением Киреевым. Компания начинала с продажи созданного Дмитрием сканера уязвимостей XSpider. Позже клиентами компании стали крупные российские банки и госучреждения, например МВД, пишет издание. В 2021 г. Positive Technologies попала под санкции США.

В декабре 2023 г. «Группа Позитив» вышла на Московскую биржу. Стоимость одной акции стартовала с 770 руб. и в первый же день превысила 1,2 тыс. руб., отмечает Forbes.

Ранее DK.RU сообщал, что российский разработчик программного обеспечения «МойОфис» в 2023 г. снизил выручку на 44% и стал убыточным: выручка компании составила около 1,9 млрд руб., что на 44% меньше показателей 2022 г. Чистый убыток по итогам 2023 г. — 5,2 млрд руб. вместо прибыли 386,5 млн руб. годом ранее.

Владелец компании ИТ-Альянс Станислав Лунин в недавнем интервью DK.RU рассказывал, что государственные компании с 2014 г. активно используют российский софт, а в ближайшие годы и рядовые российские пользователи будут пользоваться отечественными компьютерами, ноутбуками и программами, а уровень их конкурентоспособности будет расти.