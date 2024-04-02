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Третий пошел. Еще один российский программист стал долларовым миллиардером

Третий пошел. Еще один российский программист стал долларовым миллиардером
Автор фото: Андрей Любимов . Иллюстрация: РБК

С начала 2024 г. стоимость акций холдинга «Группа Позитив», который выпускает решения для кибербезопасности, выросла на 43%. Благодаря этому главный акционер увеличил свое состояние.

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Основатель Positive Technologies Юрий Максимов стал новым российским долларовым миллиардером из числа программистов, пишет Forbes. Рыночная стоимость принадлежащих ему акций холдинга «Группа Позитив» составляет почти 100 млрд руб., или $1,08 млрд по курсу Центробанка России. 

Состояние Максимова выросло после резкого роста стоимости акций холдинга «Группа Позитив», выпускающего решения для кибербезопасности: с начала 2024 г. цена акций выросла на 43%, до 2,9 тыс. руб. за штуку (по данным на 1 апреля).

Как пишет издание, Юрий Максимов стал третьим российским бизнесменом, который стал долларовым миллиардером, заработав состояние на разработке ПО. В конце марта благодаря резкому росту стоимости акций на бирже состояние владельца компании «Группа Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux) Дениса Фролова превысило 102 млрд руб., или $1,1 млрд., сообщал DK.RU

С 2015 г. долларовым миллиардером также является основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Positive Technologies была создана в 2002 г. Юрием и Дмитрием Максимовыми, а также их другом Евгением Киреевым. Компания начинала с продажи созданного Дмитрием сканера уязвимостей XSpider. Позже клиентами компании стали крупные российские банки и госучреждения, например МВД, пишет издание. В 2021 г. Positive Technologies попала под санкции США.

В декабре 2023 г. «Группа Позитив» вышла на Московскую биржу. Стоимость одной акции стартовала с 770 руб. и в первый же день превысила 1,2 тыс. руб., отмечает Forbes.

Ранее DK.RU сообщал, что российский разработчик программного обеспечения «МойОфис» в 2023 г. снизил выручку на 44% и стал убыточным: выручка компании составила около 1,9 млрд руб., что на 44% меньше показателей 2022 г. Чистый убыток по итогам 2023 г. — 5,2 млрд руб. вместо прибыли 386,5 млн руб. годом ранее.

Владелец компании ИТ-Альянс Станислав Лунин в недавнем интервью DK.RU рассказывал, что государственные компании с 2014 г. активно используют российский софт, а в ближайшие годы и рядовые российские пользователи будут пользоваться отечественными компьютерами, ноутбуками и программами, а уровень их конкурентоспособности будет расти.

Автор: Екатерина Круглова
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