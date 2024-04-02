Дроны долетели до Татарстана. Три БПЛА атаковали Елабугу и Нижнекамск

Атака дронов произошла утром 2 апреля. Студентов «Алабуга Политеха» эвакуировали, шестерым понадобилась помощь. Предприятия-мишени не пострадали.

В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что рано утром во вторник дроны-камикадзе совершили попытку разрушить предприятия в Елабуге и Нижнекамске. В Елабуге, в 10 км от особой экономической зоны «Алабуга», были слышны взрывы. Пострадали здания общежитий местного политехнического колледжа, жильцов эвакуировали. Как сообщили в ОЭЗ «Алабуга», удар был нанесен двумя беспилотниками.

Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, — сообщили в пресс-службе. В Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения, им потребовалась помощь медиков.

Почти в то же время в Нижнекамске беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко» (входит в группу «Татнефть»), сообщил мэр города Рамиль Муллин. Его обезвредили с помощью системы РЭБ, пишет РБК. Завод не пострадал.

В Республике Татарстане объявлен режим повышенной готовности.

Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за атаку дронов в Татарстане, сообщает Ura.ru. Отмечается, что целью атаки был завод по производству дронов «Герань-2», однако удар пришелся на общежитие «Алабуга Политеха». В СМИ есть версии, объясняющие такой выбор цели.

Дело в том, что студенты Алабуги в рамках учебной программы привлекаются к сборке беспилотных летательных аппаратов «Герань», и целью атаки на общежитие могло быть запугивание студентов и их родителей, предполагает «МК».

Атаки беспилотников на российские НПЗ стали совершаться все чаще. Только в середине марта пострадали четыре завода: Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа, Новошахтинский завод нефтепродуктов, Рязанский НПЗ и Сызранский НПЗ «Роснефти». В результате полной или частичной блокировки установок выпуск бензина и дизельного топлива за неделю с 18 по 24 марта сократился на 7,4%. Розничные цены на бензин выросли 0,08%.

Власти вынуждены искать выход из сложившейся ситуации. Сокращение выпуска топлива может быть компенсировано за счет других НПЗ, которые в низкий сезон способны производить дополнительные объемы. Также можно проводить первичную и вторичную переработку нефти на разных предприятиях. Вопрос лишь в том, как доставить сырье с одного НПЗ на другой. Власти хотят использовать для этого железную дорогу, приоритизировав перевозку нефтепродуктов, писал DK.RU.