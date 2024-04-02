11 пострадавших во время теракта в «Крокусе» подали иск против владельцев центра

Собственников «Крокус Сити Холла» обвиняют в оказании небезопасных услуг. В числе истцов режиссер Иван Поморин и родственники погибших при теракте.

В Следственный комитет поступило заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг против владельцев «Крокус Сити Холла». Об этом РИА Новости рассказал президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» адвокат Игорь Трунов.

Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано в 10:00 мск 2 апреля. Изначально я защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших, — уточнил он.

Иван Поморин — это глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы «Пикник» в «Крокусе», поясняет издание. Всего заявление подписали 11 потерпевших.

Адвокат Трунов считает, что владельцы «Крокуса» не обеспечили должным образом противопожарную защиту объекта: «Крокус» проектировали в 1998-1999 гг., а открыли в 2009 г., с тех пор требования к безопасности существенно поменялись. По словам юриста, теперь в нормах предполагаются «постоянные вложения существенных денег в новые системы лазерных датчиков, автоматику, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия, отделку», и он не уверен, что все это делалось.

Владельцы источника повышенной опасности, <…> не обеспечившие пожарную безопасность, несут прямую ответственность за причиненный вред и наступившие тяжкие последствия, — говорится в тексте заявления.

В частности в документе указано, что «в течение нескольких секунд после начала пожара в «Крокусе» загорелся занавес сцены», что может свидетельствовать о том, что ткань не была покрыта специальным огнезащитным составом. Так же быстро занялись и кресла в зрительном зале — их тоже должны были изготовить из специальных огнестойких материалов.

Среди других нарушений противопожарных норм адвокат назвал то, что противопожарная водяная завеса и система дымоудаления, предполагающая открытие вентиляционных люков и окон после ЧП, «были в не рабочем состоянии». Плюс было закрыто большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации, и люди не смогли оперативно выбраться из здания.

«Как следует из показаний очевидцев, данных СМИ и социальных сетей, видеозаписей, а также из объяснений, полученных от моих доверителей, имеются основания полагать, что <…> были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые находятся в непосредственной причинной связи с наступившими тяжкими последствиями», — резюмировал адвокат.

Владельцем «Крокуса» является компания Crocus Group Араза Агаларова. Как ранее заявлял РИА Новости его сын Эмин Агаларов, все системы безопасности в центре сработали сработали штатно: система оповещения работала до самого утра, ее отключили только по команде спасателей уже под утро. Все гидранты имели давление, спасатели смогли сразу же подключиться к ним и приступить к тушению пожара. Двери были вовремя разблокированы, благодаря этому сотни людей смогли выбраться из здания.

Как писал DK.RU, вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске произошел теракт. Группа людей устроила стрельбу и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл». 143 человека погибли, 182 пострадали. Многие бизнесмены оказали поддержку пострадавшим, в том числе банкиры заявили о готовности списать им кредиты.