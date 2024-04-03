Группа Ladoga собирается купить Тульский винокуренный завод

Возможно, следом произойдет смена владельцев и на других водочных предприятиях, например, в Алкогольной сибирской группе. Это связано со сложностью ведения этого бизнеса — он очень зарегулирован.

В скором времени группа Ladoga совершит сделку по покупке «Тульского винокуренного завода 1911», выпускающего в том числе ром для Bacardi по контракту. Об этом пишет РБК, ссылаясь на два источника на алкогольном рынке. По сведениям издания, президент и основной владелец группы Вениамин Грабар уже договорился о покупке.

Тульское предприятие, по данным СПАРК, на 80% принадлежит Дмитрию Гительману, еще 20% — у Корпорации развития Тульской области, которая, вероятно, сохранит свою долю.

«Тульский винокуренный завод 1911» — один из крупнейших по производству водки, настоек и других алкогольных продуктов. В 2023 г. завод входил в десятку крупнейших производителей водки в России и занимал восьмое место рейтинга (данные «Ъ»). На предприятии работают пять линий розлива общей мощностью 6 млн дал ликеро-водочных изделий в год. Компания в основном занимается контрактным розливом, в числе ее партнеров — группа Bacardi, для которой тульский завод выпускает ром Oakheart и джин Bosford. В числе известных брендов также водка «Праздничная», «Старлей», «Медведь». Согласно бухгалтерской отчетности предприятия, в 2023 г. его выручка выросла с 4,9 млрд руб. годом ранее до 5,9 млрд руб., при этом чистая прибыль сократилась с 30 млн до 22,2 млн руб.

Группа Ladoga входит в число крупнейших в России импортеров и производителей алкогольной продукции, указывает РБК. Она была основана в 1995 г. в Петербурге, основные владельцы компании — Вениамин Грабар, Владимир Евстратьев, Сергей Клюшкин. В числе брендов — водка «Царская», джин Barrister, ром Armator, виски Fowler’s и другие. На заводе шесть производственных линий общей мощностью 5,5 млн дал в год, объем выпуска 400 sku (товарных позиций) различной крепости в год. По данным компании, в 2023 г. объем ее продаж увеличился на 46%, до 36 млрд руб., составив 5,2 млн дал. Из них на собственные бренды Ladoga пришлось 4 млн дал.

Причиной интереса Ladoga к Тульскому заводу может быть нехватка собственных мощностей. Спрос на водку в последние годы растет, а предприятие группы полностью загружено. Кроме того, Тула выгодно расположена с точки зрения логистики.

>>> Ранее на DK.RU: Россияне выпили 229,5 млн декалитров алкоголя: это исторический максимум

По оценке инвестиционного банкира Ильи Шумова, потенциальная стоимость бизнеса «Тульского винокуренного завода 1911» может составить 2,2–2,5 млрд руб. При этом он не исключает, что, исходя из мощности завода и потенциала роста бизнеса, реальная цифра окажется значительно выше.

Как констатировал эксперт, на рынке крепкого алкоголя наблюдается повышенная M&A-активность. Прежде всего она связана с замещением российскими производителями импортной продукции. Так, в феврале 2024 г. калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» провел первичное публичное размещение на Мосбирже. Кроме того, вскоре может быть продан бизнес Алкогольной сибирской группы, известной по брендам водки «Хаски» и «Пять озер». О том, что ее основной владелец ищет покупателя, РБК рассказывали источники в алкогольной и финансовой отраслях, при этом в самой компании утверждали, что речь идет лишь о привлечении инвестора, а не о продаже всей компании.

Эксперты издания не исключают, что в ближайшие годы на рынке будет происходить «смена поколения», так как основные владельцы крупных предприятий достигают пожилого возраста и у них уже нет прежней энергии для ведения алкогольного бизнеса — одного из самых зарегулированных в стране.

В конце прошлого года отечественные производители водки, джина, виски и вина уведомили ритейлеров о том, что в 2024 г. цены вырастут минимум на 10%, писал DK.RU. А поставщики импортного алкоголя пообещали 5–25% роста.

Это связано с увеличением ставки акциза на 4,9%, до 643 руб. за 1 л спирта и рост цен на спирт на 7-10% в прошлом году. А также с ростом расходов на логистику.