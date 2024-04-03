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Цена на золото бьет исторические рекорды. Чего боятся инвесторы?

Цена на золото бьет исторические рекорды. Чего боятся инвесторы?
Иллюстрация: Изображение от wirestock на Freepik

Рост цен на драгоценный металл продолжается седьмой день подряд. Инвесторы используют золото в качестве защиты от инфляции и от потери капиталов во времена политической и экономической нестабильности.

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Стоимость золота превысила $2300 за унцию и достигла нового мирового максимума, пишут РБК-Инвестиции. На максимуме стоимость июньского фьючерса золота на Чикагской товарной бирже составляла $2308,8 за унцию, к 09:58 мск золото торговалось по $2303,2 за унцию (+0,94%) в среду, 3 апреля.

Как пишет издание, золото подорожало до максимума за всю историю на фоне опасений инвесторов по поводу роста инфляции и усиления геополитической напряженности. Рост цен на драгоценный металл продолжается седьмой день подряд. С начала 2024 г. этот металл подорожал более чем на 10,8%.

Также инвесторы в США ждут снижения ставки ФРС в ближайшие месяцы, а это делает золото привлекательным в качестве инвестиционного актива.

Региональный директор инвестиционной компании General Invest в Екатеринбурге Владимир Бобряшов ранее рассказывал, что золото традиционно используется участниками торгов в качестве защиты от инфляции и служит тихой гаванью для капиталов во времена политической и экономической неопределенности. 

Ранее аналитики CNBC заявляли, что в 2024 г. золото будет торговаться выше $2000 за унцию. Глава отдела стратегии рынков, исследований глобальной экономики и рынков UOB Хенг Кун Хау предполагал, что к концу 2024 г. года цены на золото могут достичь $2200 за унцию. Его ожидания сбылись с опережением.

Вслед за золотом растут и акции крупнейших российских золотодобывающих компаний. Например, акции ЮГК и Полюса за неделю выросли на 17,6% и 8,2% соответственно. Акции Polymetal росли на 3,36%, до 319,5 руб. Стоимость бумаг «Бурзолота» увеличилась на 5,7%, до 1683 руб.

Напомним, что после заморозки Западом почти половины золотовалютных резервов России общей суммой $640 млрд многие страны начали репатриировать свои золотые резервы, рассказывал DK.RU. Всего в опросе приняли участие 85 суверенных фондов и 57 центральных банков. Многие из них «фундаментально» пересматривают свои стратегии, полагая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность останутся надолго.

Автор: Екатерина Круглова
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