Через Ozon можно будет продавать свежие продукты, но хранить их придется на своем складе

Маркетплейс открыл для предпринимателей возможность продажи овощей, выпечки, мяса и т.п. через свой сервис. Комиссия составит 5%. Но хранить и доставлять продукты придется самостоятельно.

На Ozon можно будет продавать свежие продукты: на площадке появятся овощи, мясо, рыба, выпечка и кулинария от продавцов, пишет Forbes. Ранее свежие продукты были представлены только в Ozon fresh в ограниченном количестве городов.

Как уточнили в маркетплейсе, пользоваться этой услугой смогут как уже действующие продавцы маркетплейса, так и те, кто ранее не вел онлайн-бизнес, например пекарня у дома или овощная лавка. Добавив новый канал продаж, владельцы условной пекарни смогут увеличить выручку, считают в Ozon.

Запуск нового типа доставки даст возможность клиентам получать больше свежих продуктов напрямую от поставщиков и локальных фермерских хозяйств. В то же время для продавцов продуктов это шанс нарастить оборот и занять лидирующую позицию в новом для себя канале продаж, — прокомментировала коммерческий директор Ozon fresh и FMCG Арина Князева.

Продаваться продукция будет по модели интернет-витрины, то есть товар только представлен на маркетплейсе, а хранить его будет продавец. Доставка тоже ложится на него — для этого он может прибегнуть к услугам собственных курьеров или логистических компаний.

За услуги интернет-витрины с продавцов будет взиматься фиксированный тариф — 5% с объема продаж.

В последнее время Ozon активно развивает систему сервисов. Например, у маркетплейса действует собственная быстрая доставка Ozon fresh. А недавно стало известно, что Ozon в ближайшее время планирует купить собственную страховую компанию — это выгоднее, нежели прибегать к услугам сторонних игроков, писал DK.RU. Кроме того, это позволит повысить прибыль от других финансовых сервисов. Напомним, у Ozon уже есть собственный банк.

По предварительной оценке агентства Data Insight (информация Forbes), в 2023 г. объем рынка розничной интернет-торговли в России превысил 7,9 трлн руб. (рост более чем на 36%), а количество заказов — 4,5 млрд (76%). Лидирующие позиции на рынке занимают Wildberries и Ozon. Число селлеров, торгующих на этих площадках, может увеличиться в полтора раза и достигнет 700 тыс. в 2024 г.

Напомним, недавно Ozon решил ввести сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Предполагалось, что сбор будет зависеть от величины и трафика ПВЗ: максимальный уровень 5% от оборота, минимальный — для точек с самой высокой проходимостью и высоким оборотом за вычетом сервисного сбора — 3% от оборота точки. При этом компания обещала, что большинство ПВЗ вообще не почувствует введение агентского сбора.

Инициатива вызвала волну недовольства со стороны партнеров. В итоге Ozon пошел на попятный и пообещал, что «для 92,5% партнеров сбор не превысит 4% от вознаграждения, для большинства он будет в пределах 20 руб.». И добавил, что максимальный сбор в размере от 20% до 40% от вознаграждения коснется только 0,5% партнеров, а не 1%, как предполагалось раньше.