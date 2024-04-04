800 тыс. руб. за шашлыки. С 5 апреля в Свердловской области введен противопожарный режим

Нельзя не только жечь костры в лесу, но и сухую траву даже в сельскохозяйственных целях, также нельзя курить и входить в лес с 12 апреля.

С 5 апреля в Свердловской области вводится противопожарный режим. На севере региона и в Екатеринбурге он начнет действовать 15 апреля. Нельзя жечь костры, разводить открытый огонь, готовить пищу на огне, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления еды, курить, бросать горящие спички в траву, поджигать сухую траву, в том числе в сельскохозяйственных целях, оставлять на освещенных солнцем лесных полянах бутылки, осколки стекла, выходить в лес с 12 апреля. Об этом сообщает 66.RU.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов уточнил, что любой открытый огонь, который находится ближе 30 м к стене леса, — это нарушение.

Владельцы садов должны удалить сухую траву со своего участка, прибрать территорию и убрать легковоспламеняющиеся предметы, в том числе дрова.

С конца июля 2022 г. наказание за нарушение требований пожарной безопасности серьезно ужесточили. Размеры штрафов составляют:

гражданам в условиях пожароопасного сезона — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. ;

; если вы станете виновником пожара — от 40 тыс. до 50 тыс. руб .

. для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. руб. ;

; для предпринимателей без юрлица — от 60 тыс. до 80 тыс. руб. ;

; для юрлиц — от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Начальник управления надзорной деятельности МЧС по Свердловской области Станислав Шевелев добавил, что если не оплатить штраф в течение 60 дней, то сумма удвоится.

В прошлом году жителям Свердловской области выписали 4,5 тыс. штрафов на сумму более 77 млн рублей. Из них 10 млн руб. за разведение открытого огня в условиях высокого пожароопасного периода.

Шевелев также добавил, что в условиях пожароопасного сезона специалисты смогут проводить проверки без согласования.

Напомним, к середине июня прошлого года ущерб от пожаров в УРФО приблизился 1 млрд. руб.

В этом году в Свердловской области уже зафиксированы лесные пожары. В Березовском городском округе под Екатеринбургом обнаружены возгорания торфяных залежей. В районе поселка Солнечный, в 50 км от Екатеринбурга, дымят 12 очагов. Ближайший очаг находится всего в 400 метрах от Солнечного.

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