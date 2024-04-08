Производители электроники хотят запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков в РФ

С такой инициативой консорциум АНО «Вычислительная техника» обратился в Минцифры. Предполагается, что запрет поможет развитию отечественных производителей. Но есть обратное мнение.

Консорциум АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ, объединяет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе «Аквариус», Yadro, Depo и др.) предложил исключить из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов, пишут «Ведомости». Идея вошла в перечень инициатив по продвижению российских товаров в рознице, направленный АНО ВТ в Минцифры. Также АНО ВТ предлагает предоставлять российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты, чтобы стимулировать производство и закупки техники для массового сегмента. Среди предложений также есть введение утилизационного сбора и акцизов на импортируемую технику.

Издание сообщает, что Минцифры уже рассматривает предложения консорциума. Однако меры в поддержку массового сегмента могут ударить про премиальному (в том числе продукции брендов Apple и Samsung), и в итоге весь рынок столкнется с ростом цен и серого импорта. Об этом, в частности, предупреждает генеральный директор аналитического агентства «Infoline» Михаил Бурмистров.

Это не первая инициатива на рынке электроники, ранее уже предлагалось ввести запрет на параллельный импорт техники из «недружественных» стран, включая бренды Samsung и LG, но конкретных мер принято не было.

Как рассказывал DK.RU, по итогам прошлого года китайские бренды смартфонов потеснили в лидерстве Samsung и Apple. В объединенной розничной сети МегаФона и Yota рассказали, что лидером продаж среди всех девайсов стал Realme (20%), следом идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Четвертое место занимает китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%.

Напомним, в 2022 г. первые места по продажам делили между собой бренды Samsung (24%) и Xiaomi (24%), на третьем месте был Realme (21%), на четвертом Tecno (11%) и пятым шел Apple (10%).

Цифровая отрасль РФ стабильно развивается, несмотря на санкции, заявил 7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме по случаю 30-летия Рунета.

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, цифровая отрасль демонстрирует стабильный и устойчивый рост. Создаются и внедряются собственные программные решения, сервисы и онлайн-платформы, которые достойно конкурируют с зарубежными аналогами, замещают их на отечественном рынке. И по предварительным оценкам экспертов, объем российской интернет-экономики в прошлом году вырос на треть, — подчеркнул Мишустин.

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