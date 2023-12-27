Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.12
91,96
101,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Свердловской области смартфоны из Китая вытеснили американские и корейские бренды

В Свердловской области смартфоны из Китая вытеснили американские и корейские бренды
Иллюстрация: Freepik.com

По итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети МегаФона и Yota. Лидером продаж, 20% среди всех девайсов стал Realme, а моделью года — Honor X6.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

Производители из Поднебесной впервые заняли все верхние места рейтинга продаж в натуральном выражении. Следом за Realme идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Четвертое место также занимает китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%.

Смартфон Honor X6 с памятью на 64GB стал самой популярной моделью 2023 г. и лидером ценовой категории до 20 тыс. руб. За ним идут смартфоны Realme C30s и Honor X8. В категории 20 тыс. — 50 тыс. руб. первое место занял Infinix Note 30 Pro. Лидер продаж среди смартфонов дороже 50 тыс. руб. — Apple iPhone 13.

В 2022 г. лидерство делили между собой бренды Samsung (24%) и Xiaomi (24%), на третьем месте был Realme (21%), на четвертом Tecno (11%) и пятым шел Apple (10%). Похожая ситуация была и в 2021 г., когда рейтинг популярных брендов возглавлял Samsung с долей 39%, на втором месте располагался Xiaomi (29%), а замыкал тройку лидеров Apple (12%). Китайские бренды смартфонов Realme и ZTE тогда имели долю продаж 8% и 6% соответственно.

Гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung планомерно теряют аудиторию поклонников в России. Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров, — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Автор: Мария Смирнова
Самое читаемое
  • В Свердловской области выросла смертность на рабочих местахВ Свердловской области выросла смертность на рабочих местах
  • Федеральный застройщик заявил о готовности занять 20% рынка ЕкатеринбургаФедеральный застройщик заявил о готовности занять 20% рынка Екатеринбурга
  • Решено привлекать в Екатеринбург иногородних режиссеров. ДеньгамиРешено привлекать в Екатеринбург иногородних режиссеров. Деньгами
  • «Сима-Ленд» сделал еще один масштабный подарок. На этот раз досталось жителям Ирбита«Сима-Ленд» сделал еще один масштабный подарок. На этот раз досталось жителям Ирбита
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.