Операции висят по 2-3 недели. Платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками

Банки боятся вторичных санкций США. Эксперты полагают, что Казахстан не откажется полностью от работы с Россией. В то же время ужесточение контроля, вероятно, продолжится.

Платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками. «Известия» со ссылкой на вице-президента «Опоры России» Николая Дунаева пишут, что транзакции «висят» неделями, а некоторые местные кредитные организации вообще отказываются работать с РФ — например, Halyk Bank:

Банки Казахстана пытаются максимально защитить себя от возможного введения вторичных санкций. Поэтому они не хотят зачислять платежи из России. Долларовые операции «висят» давно, однако проблемы начались и с транзакциями в национальных валютах.

Председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников говорит, что сложности с проведением платежей начались еще в январе 2024 г.

Раньше платежи проходили относительно быстро, а сейчас их обработка достигает двух-трех недель. В частности это связано с тем, что теперь иностранные банки проводят углубленные комплаенс-проверки клиентских операций для выявления возможных собственных «санкционных» рисков и угроз, — сказал он.

Директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский добавляет, что проблемы с проведением платежей с конца февраля усилились с Казахстаном и Киргизией.

Эксперты полагают, что Казахстан не откажется полностью от работы с Россией. В то же время ужесточение контроля, вероятно, продолжится.

При этом причина, по которой банки в странах СНГ ужесточают требования к российским клиентам, очевидны. США — крупный инвестор в этих странах, их вложения превышают российские, говорят эксперты.Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский утверждает, что, несмотря на задержки, Казахстан принимает платежи из РФ в национальных валютах:

Транзакции полностью не прекратятся. При этом есть и альтернативные способы для проведения платежей, например, через счета в Киргизии или Узбекистане. Можно открыть и валютный счет в российском банке, но время транзакций будет увеличено. Используют еще криптовалюту, но этот метод не столь распространен.

Как рассказывал DK.RU, в марте 2023 г. часть банков Швейцарии начала закрывать счета гражданам страны, которые одновременно владеют российским паспортом. Также некоторые китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России. Проблема обострилась еще в середине января. Российские бизнесмены получают соответствующие уведомления, трансакции им возвращают.

Трудности с расчетами в нацвалютах возникли и при работе с Турцией. С декабря она почти полностью перестала принимать деньги из российских банков, расчеты возобновились только в феврале-2024, и то по ограниченному перечню товаров.

Кроме того, в феврале 2024 г. США ввели блокирующие санкции против НСПК, после чего страны стали отказываться от работы с картой «Мир». В обслуживании карт отказал, например, казахстанский Bereke Bank — бывшая дочка «Сбера». Также с 30 марта карты «Мир» больше не обслуживает платежная система Армении и Киргизии.