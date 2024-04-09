Попытка заставить россиян больше платить за электричество провалилась

Правительство в очередной раз попыталось дифференцировать тарифы на электроэнергию для населения: оно считает, что частники платят мало, а бизнес — чересчур много. Регионы сопротивляются.

Регионы должны были самостоятельно определить нижнюю планку потребления, выше которой цены на электроэнергию могли расти вплоть до коммерческих тарифов. Предполагалось, что это снизит нагрузку на промышленные предприятия.

Из 57 регионов лишь Калининградская область установила потолок для низкого тарифа, близкий к реальному потреблению, пишут «Ведомости». Такие выводы содержатся в исследовании Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, с которым ознакомилось издание.

Напомним, суммы в квитанциях должны были измениться уже в этом году, такое постановление приняло правительство. Решение объясняли тем, что тарифы на электроэнергию для населения необоснованно низкие, их рост постоянно сдерживается за счет повышенных тарифов для коммерческих потребителей. То есть бизнес фактически содержит частные домохозяйства.

Чтобы исправить ситуацию, нужно дифференцировать тарифы для населения, считает ФАС. Схема следующая: региональные тарифные органы устанавливают потолок потребления и три уровня оплаты за электричество. Первый предполагает льготный тариф, во втором случае, если потолок превышен незначительно, ставка немного вырастает, а если зафиксирован высокий объем потребления, тариф повышается до рыночного. То есть, например, дома, которые отапливаются электричеством и тратят его много, будут платить как небольшие промышленные потребители.

Среднее потребление домовладения составляет 206 киловатт-часов в месяц, однако больше половины регионов установили границу первого диапазона на уровне 10-11 тыс. киловатт-часов в месяц. Хакасия и Башкирия, например, вообще подняли потолок до 20 тыс. киловатт-часов в месяц. Только в Калининградской области порог первого диапазона оказался близок к реальному потреблению — 130 киловатт-часов. Таким образом, реформа практически не повлияет на сборы с населения.

В среднем россияне не доплачивают за электроэнергию 29% от ее стоимости, указывают эксперты «Ведомостей», при этом в регионах, где дифференцированный тариф ввели, показатель еще выше. По оценкам ВШЭ, объем перекрестного субсидирования (плата предприятий за население) в этом году только вырастет, хотя и в 2023-м рост составил 18%.

Федеральная антимонопольная служба собирается подготовить новые изменения в законодательство, чтобы все-таки заставить власти регионов активнее включаться в сбор денег с населения. Также в ФАС полагают, что переход на дифференциацию тарифов позволит снизить перекрестное субсидирование и поможет в борьбе «с серым майнингом», рассказывал DK.RU.