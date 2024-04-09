В России бум букмекерского бизнеса. Лидеры рынка кратно увеличили доходы за год

В 2023 г. легальные букмекеры приняли ставки на сумму 1,224 трлн руб., большая часть которой (почти 1 трлн) пришлась на пять участников рынка. Их прибыль выросла кратно, как и расходы на продвижение.

Топ-5 российских букмекеров по итогам 2023 г. значительно увеличили показатели выручки и чистой прибыли, пишет РБК со ссылкой на финансовую отчетность управляющих ими юридических лиц. Одновременно с этим букмекеры нарастили расходы на маркетинг и продвижение. Несмотря на существующие законодательные ограничения, допускающие рекламу ставок только на определенных ресурсах, затраты на продвижение только одного из участников «большой пятерки» составили около 10 млрд руб.

№1: «Фонбет»

Выручка ООО «Фонкор» (юрлицо букмекера «Фонбет») в 2023 г. составила 435,6 млрд руб., что почти в два раза выше результата 2022 г. (220,8 млрд руб.). Практически вся она обеспечена непосредственно букмекерской деятельностью. Вторая категория доходов — распространение лотерейных билетов (всего 9,1 млн руб.).

Основной категорией расходов компании были выплаты игрокам, делающим ставки, — 327,8 млрд руб. По закону букмекеры также обязаны делать целевые отчисления на развитие спорта (в 2023 г. они составляли 1,5% оборота, но не менее 30 млн руб. за квартал). У «Фонбета» сумма отчисления составила 6,5 млрд руб. за год.

На рекламу и маркетинг букмекер потратил 7,8 млрд руб.

Рост чистой прибыли — 125% год к году, с 26,4 млрд до 59,2 млрд руб.

№2: Winline

Выручка ООО «Управляющая компания НКС» (юрлицо букмекера Winline) увеличилась почти в 6,5 раз — с 43,6 млрд руб. в 2022 г. до 277,3 млрд руб. в 2023-м.

Чистая прибыль выросла вдвое — с 13 млрд до 26,9 млрд руб.

№3: BetBoom

ООО «Фирма «Стом» (управляет букмекером BetBoom) в 2023 г. нарастило выручку до 135,2 млрд руб. — рост почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 г.

Чистая прибыль увеличилась более чем в три раза — с 948 млн почти до 3 млрд руб.

Почти втрое выросли и расходы на рекламу: 3,8 млрд руб. в 2023 г.

№4: «Лига Ставок»

Выручка ООО «ПМБК» (юрлицо букмекера «Лига Ставок») выросла на 34% — до 96,2 млрд руб.

На выплаты выигрышей игрокам «Лига Ставок» потратила 71,7 млрд руб. (годом ранее — 53,2 млрд руб.). Расходы на рекламу и маркетинг также выросли почти на треть — до 9,9 млрд руб. в 2023 г.

Между тем букмекер продолжает оставаться убыточным, хотя убыток существенно сокращен в сравнении с результатами 2022 гг. — с 501,3 млн руб. до 20 млн руб. в 2023-м.

№5: OlimpBet

ООО «БК «Олимп» (управляет букмекером OlimpBet) увеличило выручку на 58,8% — почти до 52 млрд руб.

Чистая прибыль выросла почти в 244 раза — с 7,6 млн до 1,8 млрд руб.

Ситуация в целом по рынку

По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), в 2023 г. легальные российские букмекеры приняли ставки на общую сумму 1,224 трлн руб. (в 2022 г. — 879,2 млрд руб., рост почти 40%). Сумма отчислений на развитие спорта выросла пропорционально выручке и составила 19,1 млрд руб.

Рост рынка в целом связан с высокой маркетинговой активностью букмекеров, отметили в ЕРАИ.

Продвижение букмекеров ограничено рядом положений ФЗ «О рекламе». Например, на телевидении реклама букмекеров допускается лишь в ночное время или при трансляции матчей (с ограничением ее доли в 20% от всей разрешенной рекламы во время спортивных трансляций), а в интернете — только в том случае, если сайт специализируется на спорте.

«Темная лошадка» рынка

Еще один заметный игрок букмекерского рынка — ООО «Мелофон» (управляет букмекером «Мелбет»), чистая прибыль которого по итогам 2023 г. составила 3,9 млрд руб., — на прошлой неделе упоминался в уголовном контексте. 4 апреля в Москве был задержан генеральный директор компании Игорь Ляпустин. Ему вменяют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК — до 10 лет лишения свободы), сообщал DK.RU.

Любопытно, что Тверской суд отказался арестовывать Ляпустина и избрал ему запрет на совершение определенных действий.

Адвокат Ляпустина Алексей Цаплин заявил, что уголовное дело в отношении его подзащитного — это попытка предыдущего владельца компании вернуть ее:

Потерпевший, ранее судимый за незаконную игорную деятельность, хочет вернуть себе эту саму игорную деятельность.

Обвинение настаивает на том, что компанию «Мелофон» в 2012 г. основал дальневосточный бизнесмен Александр Градуленко, которому принадлежали 90% акций. В 2013 г. он был судим за незаконную организацию и проведение азартных игр, его приговорили к 2,5 годам заключения, но он оставался гендиректором компании.

В 2016 г. Градуленко назначил на пост гендиректора Ляпустина. После чего оставил половину акций у себя, а половину передал компании «Мелофон». Когда Градуленко обратился за получением дивидендов на сумму 90 млн руб., Ляпустин ему якобы ответил, что денег нет.

Градуленко несколько раз пытался получить свою долю, после чего обратился в полицию, отмечает РБК.

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