Задержан глава крупнейшей букмекерской компании — с прибылью в 3,9 млрд руб. за 2023 г.

Игоря Ляпустина называют одним из ключевых персон российского букмекерского рынка. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Следствие уже ходатайствовало об аресте.

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора ООО «Мелофон» (занимается букмекерской деятельностью под брендом «Мелбет») Игоря Ляпустина, пишет РБК. В Тверской районный суд Москвы уже поступил материал на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ляпустину, которого называют одним из ключевых персон на букмекерском рынке России, вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК — до 15 лет лишения свободы).

«Мелбет» — титульный партнер ФНЛ (Первой лиги по футболу, второго по значимости российского футбольного дивизиона). Букмекер в 2023 г. занял девятое место в рейтинге российских букмекерских компаний, составленном РБК. Его чистая прибыль составила 3,9 млрд руб.

В конце марта суд поставил точку в громком уголовном деле крупного федерального чиновника Марины Раковой, которая в результате мошеннических действий, совершенных группой лиц, похитила более 40 млн руб. из бюджета. Ракова получила пять лет лишения свободы, еще шесть человек — от трех до четырех лет (некоторые условно), сообщал DK.RU.

Кроме того, завершено предварительное следствие по не менее громкому уголовному делу в отношении блогера, автора так называемых «марафонов желаний» Елены Блиновской и ее мужа Алексея. Их обвиняют в легализации 700 млн руб. и неуплате налогов на 900 млн руб. Мы рассказывали, что Блиновский вину категорически не признает. Его супруга признала вину только в неуплате налогов.

Вице-президент российской Гильдии управляющих и девелоперов, председатель совета директоров «Корин Холдинга» Андрей Бриль ранее высказывался о необходимости декриминализации экономических преступлений. Подробности читайте в его колонке для DK.RU «Бизнес находится в состоянии третьей мировой».