Окончательное обвинение для Блиновской: легализация 700 млн и неуплата налогов на 900 млн

Размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, в финальной редакции обвинения вырос с 43 млн до 700 млн руб. Блиновская признала вину только в неуплате налогов.

Предварительное следствие уголовного дела в отношении блогера, автора так называемых «марафонов желаний» Елены Блиновской и ее мужа Алексея завершено, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Следственном комитете РФ.

Следственные действия завершены. Блиновской и ее супругу следствие расширило обвинение, увеличив в его окончательной редакции размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн руб. до более 700 млн руб. Также обоим вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. Кроме того, блогер обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ), — сказал представитель правоохранительных органов.

Известно, что Алексею Блиновскому уже предъявлено обвинение в окончательной редакции, а Елене его предъявят в ближайшее время (ее силовики считают «идеологом и зачинщиком совершенных преступлений»). Блиновский вину категорически не признает. Его супруга признала вину только в неуплате налогов.

По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления бизнеса», занизила свои доходы и не уплатила налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн руб. за 2019-2021 гг., сообщал DK.RU. Ее задержали 27 апреля 2023 г. при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле, а затем перевели под домашний арест.

22 января 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца. Несмотря на домашний арест, она продолжала вести роскошный образ жизни и даже организовала новогодний корпоратив, входные билеты на который продавала по 250 тыс. руб. Срок ареста истекает 26 апреля. Однако следователи намерены попросить Московский городской суд о его продлении, поскольку «причин для ее освобождения из СИЗО не усмотрено».

DK.RU подробно следит за тем, как разивается дело Елены Блиновской — все эпизоды доступны в нашей хронике.

Между тем в феврале президент Владимир Путин анонсировал амнистию для малых и средних компаний, которые дробили бизнес, чтобы снизить налоговую нагрузку. Путин пообещал, что никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды для нарушителей не назначат.

Необходимость декриминализации экономических преступлений обсуждают и в экспертном сообществе. Ранее вице-президент российской Гильдии управляющих и девелоперов, председатель совета директоров «Корин Холдинга» Андрей Бриль предлагал придать российским частным предпринимателям «статус, аналогичный статусу участника СВО».

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