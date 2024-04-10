Кварталы, попавшие под КРТ на Вилонова и Летчиков, расселят до конца августа

В рамках двух проектов застройщик «Самолет» должен расселить около 170 семей из 150 квартир. На месте старой застройки появится 71 тыс. кв. м нового жилья.

Группа «Самолет» начинает расселение жителей домов, попавших в зону КРТ. Как уже писал DK.RU, застройщик выиграл право реализации двух проектов комплексной застройки — на ул. Летчиков в районе станции метро «Уральская» и на ул. Вилонова в Пионерском микрорайоне. На ул. Летчиков находятся семь домов 1940–1950 гг. постройки, на ул. Вилонова — шесть ветхих домов и недостроенный офисный центр «Бриг», который также планируют снести.

Как рассказали в пресс-службе девелопера, всего предстоит расселить около 170 семей из 150 квартир: на ул. Летчиков свои жилищные условия улучшат более 110 семей, а на ул. Вилонова – более 60. Все это необходимо сделать до конца августа текущего года. Более 100 соглашений об улучшении жилищных условий уже подписано. Директор по развитию и улучшению жилищных условий группы «Самолет» Виктор Ведехин отметил, что при оценке компенсации за текущее жилье, компания опирается на рыночную стоимость квартир в районе.

На ул. Летчиков в рамках КРТ построят более 31 тыс. кв. м жилья. Жилой комплекс будет состоять из трех домов переменной этажности, в них запланировано около 700 квартир с чистовой отделкой. В рамках проекта будет создана не только жилая инфраструктура, но также коммерческая и социальная инфраструктура, в частности, детский сад на 100 мест. На ул. Вилонова рядом с Основинским парком построят более 40 тыс. к. м. жилья. Проектом также предусмотрена коммерческая инфраструктура и детский сад на 100 мест.

Добавим, что в настоящий момент в Уральской столицы реализуется шесть проектов КРТ жилой застройки и два — нежилой застройки.

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