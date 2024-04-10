«Автомобилист» совершил камбэк с 0:3 и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина

В четвертом матче полуфинала «Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл «Металлург» со счетом 5:3, отыгравшись со счета 0:3 и вырвав победу за семь секунд до конца основного времени.

За первые 10 минут игры ХК «Автомобилист» пропустил три шайбы, магнитогорцы повели со счетом 0:3. К концу первого периода хозяевам площадки удалось забросить две шайбы и сократить отставание.

Во втором периоде екатерибуржцы сравняли счет. Третий период команды проводили осмотрительно, победная шайба после контратаки «Автомобилиста» влетела в ворота «Металлурга» за семь секунд до конца основного времени матча.

Команда из Магнитогорска сняла вратаря и поплатилась за это голом в пустые ворота, финальный счет игры — 5:3.

Наверное, начало получилось такое «черт побери» с нашей стороны. Соперник был быстрее и забил хорошие голы там, где мы недоработали. Здорово, что мы верили до конца. Проявили хоккейный, мужицкий характер. Вытащили тяжелую игру против сильного соперника. Идем дальше, главное — восстановиться. Нужно, чтобы вернулись эмоции — и ехать в Магнитогорск, играть против быстрой команды, которая создает очень много моментов. Где-то нам приходится обороняться. В этой игре, наверное, были хорошие моменты для взятия ворот, особенно во втором периоде были выходы в ноль, но не реализовали. Спасибо большое болельщикам, была атмосфера, которая гнала нас вперед, особенно когда мы проигрывали. Ощущалась их поддержка. Наверное, многим болельщикам понравилась такая остроатакующая игра, где была и оборона, и атака. Наверное, тренерам тяжело играть в такой обстановке, но здорово, что все закончилось победой. Мы очень рады, что парни до конца верили и бились за эту игру, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Счет в серии стал равным, полуфиналисты одержали по две победы. Напомним, что серии плей-офф Кубка Гагарина проводятся до четырех побед одной команды, максимальное количество матчей в серии — семь. Пятый матч серии состоится в Магнитогорске 11 апреля, шестой матч — на льду КРК «Уралец» в Екатеринбурге 13 апреля. Если для определения победителя в паре понадобится седьмая игра, ее проведут на домашнем льду «Металлурга» 15 апреля.

Во втором полуфинале встречались челябинский «Трактор» во главе с Алексеем Заварухиным и «Локомотив». Команда из Ярославля победила в серии со счетом 4:0 и стала первым финалистом Кубка Гагарина сезона 2023/2024. DK.RU рассказывал, что это первый случай в Континентальной хоккейной лиге, когда братья на посту главных тренеров вывели свои клубы в 1/2 финала.

На все матчи плей-офф КХЛ в Екатеринбурге отмечается ажиотажный спрос на билеты. В 2019 г. в городе началось строительство нового универсального дворца спорта для проведения матчей Континентальной хоккейной лиги. Ввод в эксплуатацию «УГМК Арены» запланирован на конец 2024 г., новый ледовый дворец позволит увеличить количество посадочных мест для болельщиков с 5,5 до 12 тыс.

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