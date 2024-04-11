Росавиация предложила уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Это стало результатом расследования инцидента с посадкой самолета в поле под Новосибирском. Одна из причин — «приоритет коммерческих интересов над вопросами обеспечения безопасности полетов».

Аварийная посадка пассажирского самолета в поле под Новосибирском может обернуться отставкой двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний», сообщают «Известия».

В новом отчете Росавиация сместила акцент с допущенных пилотами ошибок на многочисленные недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки экипажей.

По результатам расследования комиссия Росавиации рекомендовала «Уральским авиалиниям» в числе прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям ответственных за обеспечение безопасности полетов лиц, следует из отчета. Речь идет о двух заместителях гендиректора Сергея Скуратова — летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина, в компании они работают уже 31 и 24 года соответственно.

Напомним, 12 сентября Airbus A320 выполнял рейс из Сочи в Омск. Во время захода на посадку в аэропорт назначения после выпуска шасси сработала сигнализация неисправности «зеленой» гидросистемы. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск, однако в процессе полета он выявил повышенный расход топлива и определил, что его не хватит. В связи с этим было принято решение выполнить вынужденную посадку. Борт благополучно приземлился на сельскохозяйственное поле в 186 км от Новосибирска. Никто из 161 пассажира и шести членов экипажа не пострадал.

Комиссия Росавиации в своем заключении указала на приоритет в «Уральских авиалиниях» коммерческих интересов руководства над вопросами обеспечения безопасности полетов. Она отметила и неудовлетворительную работу подразделений, отвечающих за подготовку пилотов. В отчете также говорится, что организация летной работы компании «находится на низком уровне».

Специалисты отдельно выделили высокую нагрузку на инструкторский состав, который полгода не занимался летно-методической работой и полностью был задействован в выполнении производственных полетов и в тренировках на тренажере. А сценарий периодической тренажерной подготовки пилотов существенно перегружен отказами систем, что приводит к невозможности качественно отточить все элементы, в результате часть отказов не отрабатывается вообще.

Впрочем, начальник инспекции по безопасности полетов «Уральских авиалиний» Дмитрий Соловьев, который входил в состав комиссии по расследованию и был ее зампредом, не согласился с некоторыми доводами в отчете. Он просил изменить в документе свыше десяти формулировок, следует из приложений к отчету. В частности выводы о низком уровне организации летной работы он назвал субъективной оценкой, оказывающей негативное влияние на деятельность перевозчика.

Кроме того, Дмитрий Соловьев указал, что в отчете не учитывается психофизиологическое состояние экипажа, оценка его действий производилась без привлечения профессионального психолога. Переговоры пилотов внутри кабины свидетельствуют о том, что развитие стресса произошло в условиях нестандартной ситуации на психологическом и поведенческом уровнях, что привело к поспешным и, как следствие, ошибочным действиям, оценке ситуации и принятию решения командира.

Ранее мы писали о том, что «Уральские авиалинии» попросили уволиться пилотов, посадивших самолет на пшеничное поле. Но пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов не стали подписывать заявления.

Читайте также на DK.RU: «Уральские авиалинии» смогут летать за границу на 19 самолетах Airbus.