Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.04
92,74
100,74
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Росавиация предложила уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Росавиация предложила уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»
Иллюстрация: Тг-канал "Уральских авиалиний"

Это стало результатом расследования инцидента с посадкой самолета в поле под Новосибирском. Одна из причин — «приоритет коммерческих интересов над вопросами обеспечения безопасности полетов».

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#НОВОСТИ

Аварийная посадка пассажирского самолета в поле под Новосибирском может обернуться отставкой двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний», сообщают «Известия».

В новом отчете Росавиация сместила акцент с допущенных пилотами ошибок на многочисленные недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки экипажей.

По результатам расследования комиссия Росавиации рекомендовала «Уральским авиалиниям» в числе прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям ответственных за обеспечение безопасности полетов лиц, следует из отчета. Речь идет о двух заместителях гендиректора Сергея Скуратова — летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина, в компании они работают уже 31 и 24 года соответственно.

Напомним, 12 сентября Airbus A320 выполнял рейс из Сочи в Омск. Во время захода на посадку в аэропорт назначения после выпуска шасси сработала сигнализация неисправности «зеленой» гидросистемы. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск, однако в процессе полета он выявил повышенный расход топлива и определил, что его не хватит. В связи с этим было принято решение выполнить вынужденную посадку. Борт благополучно приземлился на сельскохозяйственное поле в 186 км от Новосибирска. Никто из 161 пассажира и шести членов экипажа не пострадал.

Комиссия Росавиации в своем заключении указала на приоритет в «Уральских авиалиниях» коммерческих интересов руководства над вопросами обеспечения безопасности полетов. Она отметила и неудовлетворительную работу подразделений, отвечающих за подготовку пилотов. В отчете также говорится, что организация летной работы компании «находится на низком уровне».

Специалисты отдельно выделили высокую нагрузку на инструкторский состав, который полгода не занимался летно-методической работой и полностью был задействован в выполнении производственных полетов и в тренировках на тренажере. А сценарий периодической тренажерной подготовки пилотов существенно перегружен отказами систем, что приводит к невозможности качественно отточить все элементы, в результате часть отказов не отрабатывается вообще.

Впрочем, начальник инспекции по безопасности полетов «Уральских авиалиний» Дмитрий Соловьев, который входил в состав комиссии по расследованию и был ее зампредом, не согласился с некоторыми доводами в отчете. Он просил изменить в документе свыше десяти формулировок, следует из приложений к отчету. В частности выводы о низком уровне организации летной работы он назвал субъективной оценкой, оказывающей негативное влияние на деятельность перевозчика.

Кроме того, Дмитрий Соловьев указал, что в отчете не учитывается психофизиологическое состояние экипажа, оценка его действий производилась без привлечения профессионального психолога. Переговоры пилотов внутри кабины свидетельствуют о том, что развитие стресса произошло в условиях нестандартной ситуации на психологическом и поведенческом уровнях, что привело к поспешным и, как следствие, ошибочным действиям, оценке ситуации и принятию решения командира.

Ранее мы писали о том, что «Уральские авиалинии» попросили уволиться пилотов, посадивших самолет на пшеничное поле. Но пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов не стали подписывать заявления.

Читайте также на DK.RU: «Уральские авиалинии» смогут летать за границу на 19 самолетах Airbus.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Новый автовокзал и развязку на Ботанике введут в эксплуатацию в декабре 2025 г.Новый автовокзал и развязку на Ботанике введут в эксплуатацию в декабре 2025 г.
  • Волна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироватьсяВолна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироваться
  • Орлов подписал три постановления о сносе на Татищева. Что попало под раздачу на этот раз?Орлов подписал три постановления о сносе на Татищева. Что попало под раздачу на этот раз?
  • В Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. На очереди Курган и Тюмень?В Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. На очереди Курган и Тюмень?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.