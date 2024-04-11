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Власти обсуждают новые меры сдерживания цен на бензин. Грозит ли России дефицит топлива?

Власти обсуждают новые меры сдерживания цен на бензин. Грозит ли России дефицит топлива?
Иллюстрация: https://pxhere.com/

Правительство рассматривает различные меры по сдерживанию цен на топливо в период высокого спроса. Осложняет ситуацию и частичный простой ряда НПЗ из-за атак дронов.

#ТОПЛИВО#НОВОСТИ

Правительство обсуждает комплекс новых мер, которые должны сдержать рост стоимости бензина и дизельного топлива в сезон высокого спроса.

Из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака следует, что вице-премьер рекомендовал нефтяникам «минимизировать вертикально интегрированными нефтяными компаниями [ВИНК] куплю-продажу непосредственно друг у друга нефтепродуктов на биржевых торгах», а вместо этого заключать прямые договоры на поставку топлива по формуле цены, сложившейся на бирже, пишет РБК.

Правительство также намерено определить уровень цен на дизель для аграриев. Для этого Минэнерго, Минсельхоз и ФАС изучат динамику цен на дизельное топливо в период весенних посевных 2021–2023 гг., учитывая уровень инфляции «в том числе в сравнении с динамикой изменения цен на зерно». 

Также ФАС вместе с Минэнерго и Минпромторгом проведут анализ ценообразования на компоненты для высокооктанового автомобильного бензина.

«Коммерсант» пишет, что на совещании обсуждался частичный возврат к стандарту бензина «Евро-3» (допускает содержание ароматики до 42%), а также снятие запрета на использование еще одной октаноповышающей добавки — монометиланилина (ММА). Эта добавка была запрещена в 2016 г. из-за негативного влияния на окружающую среду.

Если стандарт «Евро-3» вернут, то это позволит увеличить выпуск бензина до 10%, но эксперты напоминают, что бензин ниже класса «Евро-5» опасен для современных автомобильных двигателей, а для использования ММА нужна новая инфраструктура по его хранению и наливу.

Кроме того, правительство будет усиленно мониторить цены на топливо в мелком опте. 

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев обращает внимание на отсутствие полной информации о реальных запасах в мелком опте:

На мой взгляд, пока на макроуровне ситуация стабильная — запасы бензина в Сибири (на конец января, по данным Росстата) превышали 150 тыс. т, это 12–14 дней потребления. Да, это немного, но у нас в принципе в опте небольшие запасы, — отметил эксперт.

Как рассказывал DK.RU, ранее для борьбы с ростом цен на топливо правительство ввело с 1 марта запрет на экспорт бензина (за исключением согласованных объемов для стран ЕАЭС) сроком на 6 месяцев и обязало производителей нефтепродуктов продавать на бирже не менее 16% произведенного бензина.

Опасения по поводу роста цен на топливо связаны с сезонным ростом спроса на бензин и дизель, а также с атакой дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. Так, атака беспилотника на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа 12 марта привела к пожару и остановке крупнейшей первичной установки по переработке нефти АВТ-6, снизив мощности завода вдвое. Нижегородский НПЗ считается одним из самых современных в России и занимает четвертое место по объемам переработки в стране.

13 марта дроны атаковали территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов — крупнейшего поставщика нефтепродуктов на юге России. Полная мощность завода составляет 5,6 млн тонн.

Также инциденты на НПЗ были зафиксированы в Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областях. На этом фоне к началу апреля цены на бензин и летний дизель на бирже выросли по сравнению с концом февраля на 10–11%.

Министр энергетики Николай Шульгинов ранее сообщал, что все внеплановые ремонты на НПЗ завершатся в апреле-мае.

Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов «Пролеум» Андрей Дьяченко уверен, что рост цен на топливо имеет под собой экономический фундамент и в меньшей степени связан с атакой на НПЗ:

В экономике последние два года повышенная инфляция — и производственная, и потребительская. Издержки производителей выросли. И выросли не по формуле потребительской корзины Росстата. Параллельно идет другой процесс — потребители (и промежуточные, и конечные) постепенно адаптируются к экономическим условиям и восстанавливают свою экономическую активность.

Автор: Екатерина Круглова
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