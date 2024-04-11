Бывший мэр Волгограда может стать владельцем производителя водки Stolichnaya

Завод «Итар», выпускавший известный бренд водки, обанкротился еще в 2021 г. и уже во второй раз меняет владельца. Пока неизвестно, продолжит ли он прежнюю деятельность или будет перепрофилирован.

АО «Исида», которое связывают с бизнесменом и экс-мэром Волгограда Евгением Ищенко, выиграло торги по продаже комплекса спиртоводочного завода ООО «Итар» в Калининграде. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на реестр сведений о банкротстве и данных СПАРК. Начальная цена на торгах составила 362,3 млн руб., «Исида» предложила 411,75 млн руб. Вместе с производством покупателю достались право аренды земельных участков, здания, оборудование, товарные знаки «Брызги Балтики», «Паровоз» и т. д.

По данным СПАРК, «Исида» учреждена Евгением Ищенко в 2020 г., текущие владельцы в ЕГРЮЛ не раскрываются.

Как пишет издание, Евгения Ищенко в СМИ называют одним из основателей МДМ-банка, который в 2016 г. был присоединен к Бинбанку. В 2003–2006 гг. Ищенко был мэром Волгограда, но ушел с поста после возбуждения уголовного дела. По данным СПАРК, Евгений Ищенко также владел 85% компании «Тамерлан», развивавшей сети «Покупочка», «ПокупАЛКО» и которую в 2023 г. выкупила X5 Group. Стоимость сделки оценивалась в 4–6 млрд руб.

Завод «Итар» по контракту с ФКП «Союзплодоимпорт» выпускал марки Stolichnaya и Moskovskaya, а также водку «Легенда Кремля». Он входил в группу «Весталка» бывшего вице-премьера правительства Калининградской области Константина Суслова. В 2021 г. у «Итара» возникли сложности с бизнесом и он стал банкротом.

В июле 2023 г. предприятие было продано предпринимателю Владимиру Малину (по данным «Ведомостей», он возглавлял Российский фонд федерального имущества, входил в совет директоров «Газпрома», ЛУКОЙЛа и т. д.) за 402,62 млн руб. Но вскоре договор купли-продажи был расторгнут в одностороннем порядке в связи с неоплатой, а имущество снова было выставлено на продажу.

До банкротства «Итар» в основном работал на экспорт, теперь же, когда внешние рынки для России закрыты, владельцам придется думать о специализации завода. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что с учетом дорогой логистики в Калининграде целесообразно выпускать премиальную водку либо переориентировать производство на розлив виски или коньяка. Возможно также, что на месте завода будет размещен складской комплекс.

Россия продолжает обновлять исторические максимумы по потреблению крепких напитков. В 2023 г. суммарное потребление алкоголя превысило 229,5 млн декалитров, это на 4,1% выше, чем в любом периоде современной истории страны, писал DK.RU.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе 2024 г. производство водки выросло на 4,2% год к году, до 4,96 млн дал, розничные продажи остались на уровне 6,16 млн дал.

Цены на спиртные напитки при этом растут, это связано увеличением ставки акциза на 4,9%, до 643 руб. за 1 л спирта и рост цен на спирт на 7-10% в 2023 г.

Накануне стало известно, что Минфин РФ распорядился повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк, а также минимальные закупочные цены на этиловый спирт с 1 июня 2024 г. Согласно проекту приказа, размещенному на сайте проектов нормативных актов, минимальная розничная цена водки составит 299 руб. (сейчас 281 руб.), бренди — 403 руб. (сейчас 375 руб.), коньяка — 556 руб. (сейчас 517 руб.) за 0,5 литра.

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