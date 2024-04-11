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«Новый люкс». Prada и Chanel уступают свои бутики китайским и российским производителям

«Новый люкс». Prada и Chanel уступают свои бутики китайским и российским производителям
Иллюстрация: архив бренда Chanel

Бренды поменялись, цены прежние: сумочки за 120 тыс., платья за 130 тыс. руб. В Москве место Prada занял бутик из Китая, а на площади Chanel претендует отечественный бренд.

#РИТЕЙЛ#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

В московском ГУМе начал работу двухэтажный бутик премиальной женской одежды из Китая Ellassay. Ранее на этом месте, как уточняют Известия, работал бутик Prada.

В Китае этот бренд достаточно известен. Это одежда для женщин из премиальных тканей — шелк, кашемир. Сейчас бренд выходит на международный рынок и открывает в России первый магазин. Дальше будут открываться новые их бутики, — цитирует газета представителя ГУМа.

Известно, что в ассортименте бутика три линии одежды — деловые костюмы, вечерние платья и одежда для отдыха. Туфли, например, стоят в среднем 40 тыс. руб., платья — от 50 до 130 тыс. руб.

Между тем площади другого бренда, ушедшего в 2022 г. в результате внешнеполитических разногласий России и Запада, — Chanel — планирует занять российский производитель сумок премиум-сегмента Ante Kovac. Речь о площадке в московском ТЦ «Европейский» на 80 кв. м в аллее с люксовыми брендами. По данным Известий, магазин начнет работу в сентябре 2024-го.

Это не единственная локация, ранее принадлежавшая иностранному бренду, которую планирует занять Ante Kovac. В июне откроется магазин в «Авиапарке» — на месте бывшей точки Montblanc.

Средний чек на изделия Ante Kovac — 120 тыс. руб.

Ранее на DK.RU: «Окольные пути», ввоз вещей по частям и другие уловки. Как в РФ попадают люксовые товары

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Автор: Андрей Широков
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