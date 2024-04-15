Вместо «горнолыжки» — событийный туризм: что будет в «Большой Сысерти»?

Специалисты УрФУ провели экспертизу концепции развития территории туристско-рекреационного кластера и пришли к выводу: ее «сложно назвать аналитическим документом стратегического планирования».

Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области попросил экспертов УрФУ провести независимую оценку концепции развития туристического кластера «Большая Сысерть».

Они изучили потенциальные показатели рынка туруслуг, мировые практики схожих кластеров, экологические, исторические и социально-демографические аспекты развития территории и отметили, что концепция «требует некоторой доработки».

В частности специалисты УрФУ рекомендовали развивать в «Большой Сысерти» событийный туризм вместо горнолыжного, которому будет сложно конкурировать с горнолыжными комплексами Челябинской и Свердловской областей.

Одним из ключевых аспектов развития туркластеров являются логистика и транспортная доступность туристических объектов. Грубо говоря, нужны хорошие дороги, а «карта» кластера и входящих в него локаций должна быть выстроена таким образом, чтобы до каждого туристического места или населенного пункта можно было бы добраться за пару часов, — говорит Ирина Тургель, директор Школы экономики и менеджмента УрФУ, руководитель проекта «Креативная реиндустриализация городов «второго» эшелона в условиях цифровой трансформации.

Ирина Тургель также отмечает, что регион в целом и «Большая Сысерть в частности являются промышленными территориями. При развитии таких локаций следует учитывать планы развития градообразующих и крупных промышленных предприятий.

Напомним, что Сысерть ударными темпами развивает туризм на своей территории, в том числе гастротуризм. В феврале 2024 г. там прошел фестиваль супов «Переборщи!».

Ранее DK.RU сообщил, что Сысерть хотят сделать центром притяжения богатых китайцев

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