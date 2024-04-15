Рынок IТ в России растет быстрее остальных отраслей. Его вклад в ВВП почти дотянул до 2%

Позитивный тренд развития IТ-отрасли продолжается с 2019 г., в том числе в ковидные годы. Рост может продолжиться, если его не остановит отсутствие импортных технологических решений.

НИУ ВШЭ подготовил доклад, посвященный развитию IT-отрасли в России в период с 2019 по 2023 гг. Как отмечают авторы, она стабильно растет, тренд не смогли переломить ни ковидный период, ни начало СВО.

IТ-отрасль росла быстрее экономики в целом. В результате ее вклад в ВВП достиг почти 2% в 2023 г. (против 1,3% в 2019 г.), — говорится в исследовании (цитата по ТАСС).

Авторы доклада подчеркивают, что рост продолжается и в 2022-2023 гг., даже несмотря на резкое сокращение импортных решений и комплектующих. Двузначными темпами росли показатели, характеризующие реальные объемы разработок и продаж IТ-решений и услуг в отрасли. Так, среднегодовой темп прироста валовой добавленной стоимости в сопоставимых ценах превысил 10%, численность работников увеличивалась в среднем на 11% ежегодно, а за четыре года оба показателя выросли в полтора раза.

Даже по итогам 2022 г. отрасли удалось не только сохранить, но и нарастить численность персонала, а к декабрю 2023 г. она достигла рекордных 857 тыс. сотрудников, — отмечается в исследовании.

Растет и объем реализации собственных продуктов и услуг в IТ-отрасли. Динамика составила в среднем плюс 26% в год, в 2023 г. объем реализации собственных продуктов составил 3,08 трлн руб. Это на 30% больше, чем в 2022-м (2,4 трлн), и в 2,5 раза больше, чем в 2019-м (1,2 трлн руб.).

Кроме того, компании наращивали инвестиции в основной капитал — в 2023 г. они составили 495 млрд руб. что на 46,4% выше предыдущего года. Стимулом для инвестиций стали активизация разработки импортозамещающего тиражного ПО, расширение IТ-инфраструктуры российских облачных сервисов, скачок спроса на вычислительные мощности.

Средняя зарплата в отрасли увеличилась в 2023 г. по сравнению с 2022-м на 13,5%, до 155,9 тыс. руб., подсчитали авторы исследования.

В последние месяцы отечественные производители электронной продукции столкнулись с сильнейшим дефицитом импортных комплектующих, рассказывал DK.RU. Не хватает процессоров, экранов, материнских плат и пр. Подавляющая доля этих комплектующих приезжает в РФ из Китая, но банки КНР с конца марта стали блокировать оплату от российских заказчиков. И если в декабре-2023 азиатские банки не проводили оплату готовых компьютеров и серверов, то сейчас возникли трудности с оплатой компонентов и «кит-наборов» (в них входят процессоры, корпуса устройств, экраны и др.). Оплатить заказы не могут даже юрлица, у которых действуют долгосрочные контракты с китайскими партнерами.

Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне, — говорит источник «Коммерсанта».

Проблема с оплатами компонентов может затянуть производство отечественной электроники примерно на полгода, так как в ближайшие два-три месяца не будет никаких отгрузок компонентов и комплектов для сборки в адрес любого российского производителя, утверждают источники «Ъ».

Российские производители электроники в целом оптимистично оценивают перспективы импортозамещения, но зависимость от китайских компонентов по-прежнему очень высока. Например, материнские платы делаются исключительно из китайской компонентной базы, потому что в РФ нет ни чипов, ни конденсаторов, рассказал DK.RU основатель компании ИТ Альянс Станислав Лунин. Однако с каждым годом компонентная база российского производства растет, говорит он.