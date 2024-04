Производство электроники под угрозой остановки. Китайские банки блокируют платежи из РФ

Российские производители электроники рискуют остаться без процессоров, экранов и прочих нужных компонентов. Между тем трудности в работе с банками нарастают, даже из «дружественных» стран.

С конца марта российские производители электроники стали получать письма от китайских партнеров о том, что оплата за заказанные компоненты не проходит через банки КНР. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

По сведениям источников издания, банки стали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники («кит-наборы», в них входят процессоры, корпуса устройств, экраны и др.), в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и др. Оплатить заказы не могут даже юрлица, у которых действуют долгосрочные контракты с китайскими партнерами.

Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне, — говорит источник.

Издание опросило нескольких отечественных производителей электроники и выяснилось, что проблема серьезная. Так, в IT-холдинге Fplus сообщили, что действительно испытывают давление со стороны вторичных санкций. Проблему с оплатой поставки через китайские банки подтвердил и основатель АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» («СМИ Холдинг») Александр Калинин.

Как рассказал Калинин, проблема обострилась еще в декабре, но тогда азиатские банки блокировали оплату готовых компьютеров и серверов. Сейчас же заказчики из РФ не могут оплатить компоненты и «кит-наборы». Соответственно, «отечественные разработчики, которые заказали компоненты из Китая, не могут приступить к финальной сборке своей продукции в РФ», уточнил эксперт. Он считает, что в ситуацию «должен вмешаться ЦБ РФ и договориться с китайской стороной о проведении оплаты».

Ранее DK.RU писал, что в декабре 2023 г. большинство банков КНР прекратили расчеты с РФ в долларах, а весной этого года — и в юанях. Они опасаются вторичных санкций со стороны США. Китайскую валюту из России прекратили принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo, DBS Bank, Great Wall West China Bank и другие. Отказ ряда китайских банков принимать платежи в юанях может привести к трудностям, но бить тревогу рано, утверждали эксперты, ведь многие банки все же продолжают работу с российским контрагентами, включая крупный Bank of China.

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская рассказала «Ъ», что платежи до китайских получателей не доходят более чем у половины импортеров, при этом неважно, за какой товар и кто его оплачивает. По этой причине отгрузки товаров из Китая упали примерно втрое, при этом до сих пор не найдено схем оплаты, чтобы платеж доходил наверняка.

Проблема с оплатами компонентов может затянуть производство отечественной электроники примерно на полгода, считают источники газеты, «так как в ближайшие два-три месяца не будет никаких отгрузок компонентов и комплектов для сборки в адрес любого российского производителя».

Российские производители электроники в целом оптимистично оценивают перспективы импортозамещения, но зависимость от китайских компонентов по-прежнему очень высока. Например, материнские платы делаются исключительно из китайской компонентной базы, потому что в РФ нет ни чипов, ни конденсаторов, рассказал DK.RU основатель компании ИТ Альянс Станислав Лунин. Однако с каждым годом компонентная база российского производства растет, говорит он.

Между тем отказы в проведении платежей из России резко участились, заявил накануне глава ВТБ Андрей Костин. Причем это касается банков дружественных стран. «Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать», — констатировал Костин (цитата по РИА Новости).