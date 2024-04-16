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Еще 670 тыс. «квадратов» жилья: «Екатеринбург-Экспо» окружат новостройками

Еще 670 тыс. «квадратов» жилья: «Екатеринбург-Экспо» окружат новостройками
Иллюстрация: ru.freepik.com

Два девелопера планируют застроить пустыри, расположенные по соседству с выставочным комплексом. Новый микрорайон будет рассчитан на проживание 22 тыс. человек.

#НОВОСТРОЙКИ#НОВОСТИ

Рядом с «Екатеринбург-Экспо» возведут 671 тыс. кв. м жилья. Пустырь на западе от выставочного центра собирается застроить «Брусника». Там появятся 15 замкнутых кварталов от 7 до 17 этажей с поземными паркингами. Компания запроектировала 300 тыс. кв. м жилья для 10 тыс. человек.

Пустырь на востоке, по данным 66.RU, будет осваивать «Синара-Девелопмент» (застройщик информацию о стройке не комментирует). Компания возведет 371 тыс. кв. м жилья для 12 тыс. человек. Наряду с домами от 8 до 12 этажей на участке появятся высотки в 25 этажей.

В микрорайоне построят школу на 1150 учеников, детский сад на 550 детей, рынок, супермаркет, спортзал и медицинский центр.

Сейчас девелоперы проходят процедуру согласования в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что власти Екатеринбурга планируют запустить в Новокольцовский городскую электричку. «Новокольцовский маршрут» наземного метро должен пройти от Компрессорного завода до аэропорта «Кольцово» через Новокольцовский район, где строятся новые кампусы УрФУ. Протяженность маршрута составит 31 км, из них более семи километров — новое строительство.

Ранее DK.RU сообщил, что у администрации Екатеринбурга появится своя девелоперская компания. Она сможет вести коммерческую деятельность:

  • разрабатывать и управлять строительными проектами,
  • строить жилые и нежилые здания,
  • строить дороги и автомагистрали,
  • строить инженерные коммуникации для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
  • вести деятельность по благоустройству ландшафта и др.
  • управлять недвижимостью.
Автор: Виктория Говорковская
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