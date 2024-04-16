«Гугл» требует с рекламных компаний 10 млрд руб.

Российская «дочка» Google подала иски к 13 российским компаниям, общая сумма требований почти 10 млрд руб. Большинство ответчиков имеют отношение к рекламной деятельности.

Российское подразделение Google проходит процедуру банкротства. Иски в Арбитражный суд Москвы поданы от имени самого ООО «Гугл» либо от конкурсного управляющего Валерия Таляровского. Всего ответчиков 13, и 12 из них занимаются рекламой и маркетингом, выяснил ТАСС.

По сведениям издания, максимальная сумма одного иска составила 3 млрд руб.

Часть компаний, к которым поданы иски, — это прямые «дочки» японского рекламно-коммуникационного холдинга Dentsu Group — одно из юрлиц коммуникационной группы компаний Okkam (бывшее Dentsu Russia, иск к нему — на почти 1,3 млрд руб.) и агентство Anmet, сменившее название на Deft (833 млн руб.).

Среди других крупных исков — 1,026 млрд руб. с консалтингового агентства Data Stories, это официальный реселлер Google Marketing Platform в России, который предоставлял доступ ко всем продуктам Google.

Кроме того, Google требует 3 млрд руб. с digital-агентства MGCom и 1,8 млрд руб. с агентства маркетинга «Артикс». Также среди ответчиков рекламное агентство «Таргет про» (358 млн руб.), группа компаний «Лайон коммьюникейшнз» (376,4 млн руб.), рекламная группа Group4Media (почти 231 млн руб.) и другие.

Основанием для части исков стало взыскание задолженности, к примеру, по договору об оказании услуг. Всего Google требует от рекламных компаний 9,943 млрд руб.

Как писал DK.RU, Google перестал оказывать поддержку своих сервисов в России в 2022 г., после начала СВО, а в июне того же года инициировал банкротство российского подразделения. В октябре 2023 г. оно было признано банкротом. В реестре кредиторов значится почти 900 компаний. Годом ранее имущество и активы российского лица Google на 1,5 млрд руб. были арестованы по нескольким искам от телеканалов. Они требовали восстановить доступ к своим аккаунтам на YouTube и взыскать судебную неустойку. Общие долги российского подразделения Google перед кредиторами составляют более 20 млрд руб.

10 апреля 2024 г. Валерий Таляровский подал заявление в Арбитражный суд Москвы, в котором потребовал от Google International вернуть 10 млрд руб., выплаченных российской компанией в конце 2021 г. Сумма требований складывалась из дивидендного платежа в 9,5 млрд руб. и 500 млн руб., перечисленных в бюджет в качестве налога на прибыль с дивидендов от российских организаций иностранным.

По мнению управляющего, выплата дивидендов производилась в то время, когда дочерняя компания уже находилась в предбанкротном состоянии, ее финансовое состояние «отвечало признакам неплатежеспособности, при этом имелись требования независимых кредиторов». Кроме того, дивиденды выплачивались из прибыли прошлых лет — не за 2020 г, а за 2015-2017 гг. Таким образом, Google International, зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов, намеренно принял решение о распределении прибыли российской «дочки», утверждал Таляровский.