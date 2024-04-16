Почему музыка на пластинках и CD снова популярна? Узнаем на выставке в Екатеринбурге

Екатеринбург в третий раз принимает ключевое событие любителей музыки и качественного звука — выставку HI-FI & HIGH END SHOW. 25 и 26 мая в столице Урала представят главные мировые аудио-новинки года.

25-26 мая 2024 г. в Екатеринбурге уже в третий раз пройдет выставка аудио- и видео-аппаратуры высокого класса Hi-Fi & High End Show Урал. Это проект московской выставки, которая проходит уже 28 лет и охватила не только Центральный, но и Северо-Западный, Уральский и Сибирский регионы. Масштабное мероприятие ежегодно собирает на одной площадке тысячи аудиофилов, меломанов, производителей, дилеров и дистрибьюторов.

Экспозиция и развлекательная программа выставки займут более 30-ти номеров и пяти залов отеля «Московская Горка». Компании-участники привезут не только свои культовые флагманские модели, но и новинки, которые выйдут от производителей и будут впервые продемонстрированы в Екатеринбурге.

Формат экспозиции в гостиничных номерах и залах позволит услышать и увидеть аппаратуру практически в «домашних» условиях, наглядно представить ее в собственном интерьере. Для любителей портативного качественного звука и коллекционеров участники привезут наушники и виниловые пластинки. Вся аппаратура высокого класса будет подключена и настроена, ее можно будет протестировать и сравнить.

Участие в Hi-Fi & High End Show Урал подтвердили такие бренды и компании, как KEF, TONE WINNER, IOTAVX, PRIMARE, ADK.AUDIO, ARMADA SOUND, ESPACE BUREAU, ММС, ГК DIGIS, DIGITAL FRUITS, KENNERTON AUDIO EQUIPMENT, BONANZA, VPACOUSTICS, LIVING ATHMOS, ALCOM, PULT.RU, LIVING ATHMOS, OVERTON, ПЕТРИК АУДИО, PRIME SOLUTIONS, SAS-AUDIO, TDA-AUDIO и другие.

Признанные гуру индустрии выступят с полезными советами по выбору аппаратуры и поделятся собственным опытом. Посетителей ждут викторины и розыгрыши ценных призов от участников. На выставке состоится серия мастер-классов со специальными гостями «Академии Винила».

Впервые на Hi-Fi & High End Show пройдет public talk, герои которого будут обсуждать актуальные темы и дадут возможность зрителям задать им вопросы.

HI-FI & HIGH END SHOW Урал пройдет 25 мая с 11.00 до 18.00 и 26 мая с 10.00 до 18.00 по адресу: отель «Московская горка» (г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 131). Вход для посетителей бесплатный, по предварительной регистрации, которую нужно пройти по ссылке.

Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает ведущим региональным информационным партнером события.

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Иллюстрации предоставлены организатором выставки — компанией МИДЭКСПО