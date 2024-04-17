«Ашан» не собирается уходить из России

Ритейлер выступил с заявлением, в котором сказано, что он не только не закрывается, но и планирует расширять сферу деятельности и увеличивать прибыль.

Накануне компания «Ашан ритейл Россия» опровергла слухи об уходе с российского рынка. В соответствующем заявлении сказано:

«Ашан ритейл Россия» подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей. Компания не только не закрывается, но и, более того, планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли (цитата по ТАСС).

Это заявление связано с недавними новостями о том, что французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan, завершила процесс продажи российских активов. В число объектов, принадлежавших Ceetrus в России, входили ТЦ общей площадью 150 тыс. кв. м. По данным ЕГРЮЛ, 12 апреля новым собственником компании стала фирма «Торговые галереи», писал DK.RU.

Сделки третьих компаний по смене учредителей никак не влияют на деятельность ритейлера, уточнили представители «Ашана» и напомнили, что разделение прав собственности на объекты недвижимости ритейлера в России произошло еще в 2012 г.: с тех пор права собственности на торговые галереи в собственных объектах «Ашана» были оформлены на другую компанию.

Смена учредителей, как и любые другие структурные или организационные изменения, происходящие в сторонних компаниях, никак не влияют на деятельность компании «Ашан» в России, — добавляется в релизе.

Кроме того, с 2023 г. «Ашан ритейл Россия» работает на российском рынке автономно от материнской компании, напоминает ритейлер: «Главная задача нашей компании и каждого сотрудника — обеспечивать население качественными и доступными товарами в рамках гарантии продовольственной безопасности в стране».

«Ашан» работает в России с 2002 г. В конце марта 2022 г., после начала военной операции на Украине, гендиректор французской компании Ив Клод заявил, что «Ашан» не станет уходить из России, так как работает для гражданского населения. В декабре 2023 г., однако, вице-премьер Андрей Белоусов выразил опасения в связи с возможным уходом таких иностранных торговых сетей, как французские «Ашан» и немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros.