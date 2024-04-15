40 торгцентров и галерей, принадлежавших владельцам Auchan, проданы российскому покупателю

Сделка завершилась 12 апреля. Владельцем 40 ТЦ и галерей в России стала компания «Торговые галереи». Таким образом, французская Ceetrus семьи Мюлье закрыла сделку по продаже активов в России.

Входящая в группу «Ашан» (Auchan) компания «Ситрас» (Ceetrus) завершила процесс продажи российских активов. В число объектов, принадлежащих Ceetrus в России, входили как готовые ТЦ (в частности торговые комплексы «Акварель» в Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве), так и прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан». Общий портфель недвижимости в управлении — от 150 до 180 тыс. кв. м.

По данным ЕГРЮЛ, 12 апреля новым собственником компании стала фирма «Торговые галереи», сообщает РБК. Основным владельцем «Торговых галерей» через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» выступает Тагир Шаймарданов.

Как говорится в пояснении к бухгалтерской отчетности «Ситраса», предварительный договор купли-продажи был подписан в октябре 2023 г., в конце года было получено разрешение правкомиссии и ФАС на осуществление этой сделки, а 25 марта 2024 г. она была нотариально заверена.

«Кама капитал» была зарегистрирована в июне 2023 г., основные виды деятельности компании — аренда и управление недвижимостью, а также покупка и продажа собственных объектов. Издание уточняет, что ее собственник — 23-летний Тагир Робертович Шаймарданов, работавший в казанской юридической фирме «Шаймарданов и Сабитов», управляющий партнер — адвокат Роберт Шаймарданов.

Ранее наиболее вероятным претендентом на покупку активов «Ситраса» называли группу «Лидертранс» из Татарстана, которая специализируется на перевозке грузов автотранспортом на территории России, а также в Турции, Грузии и странах Центральной Азии. Как сообщали СМИ, «Лидертранс» активно инвестирует в недвижимость, так, группа выкупила у американской Hines и чешской PPF Real Estate бизнес-центр «Метрополис» (110 000 кв. м) на Ленинградском шоссе в Москве. Кроме того, связанная с «Лидертрансом» структура планировала приобрести у Hines доли в аутлетах «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково».

Предположительно связь между нынешним покупателем имущества «Ситрас» и «Лидертрансом» есть. В частности логистическая группа входит в число клиентов «Шаймарданов и Сабитов», указывает РБК.

Ритейлер «Ашан» работает в России с 2002 г. В конце марта 2022 г., после начала военной операции на Украине, гендиректор французской компании Ив Клод заявил, что «Ашан» не станет уходить из России, так как работает для гражданского населения. В декабре 2023 г., однако, вице-премьер Андрей Белоусов выразил опасения в связи с возможным уходом торговых сетей «Ашан» из России. Закон о торговле запрещает ритейлерам бесконтрольно расти в регионах, если их доля достигла там 25% в денежном выражении, но этот запрет был снят в июне 2023 г. после ухода из страны финской компании Prisma. Минпромторг предложил продлить действие этих изменений на 2024 г., чтобы российские компании могли без ограничений покупать активы зарубежных сетей.

Торговые центры и галереи Ceetrus были одними из немногих оставшихся активов зарубежных компаний в России, доступных для приобретения российскими инвесторами, писал DK.RU.

Французские ритейлеры Leroy Merlin и Decathlon уже практически покинули рынок РФ, рассказывал DK.RU. В марте 2023 г. Leroy Merlin объявила о планах передать контроль над российским бизнесом местному руководству. Отмечалось, что продажа контроля позволит обеспечить деятельность компании в стране, а также сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников.

Что касается Decathlon, то ее российские активы выкупила компания АРМ. Стоимость подразделения, владеющего 28 объектами, оценивалась в 10–15 млрд руб. В собственности у Decathlon в конце мая было 25 гипермаркетов и один склад. АРМ уже запустила новую сеть спортивных магазинов, которая называется Desport.