Алексей Головизнин, УрГЭУ: «Предприниматели двигают экономику — их права нужно защищать»

Зачем владельцам бизнеса знать юридический минимум, с какими проблемами сталкиваются предприниматели и почему важно поддерживать отечественный бизнес — интервью на DK.RU.

В современном мире предпринимателям необходимо внимательно следить за изменением законодательства и вовремя реагировать на запросы контролирующих органов. В интервью DK.RU кандидат юридических наук, и.о. заведующего кафедрой предпринимательского права УрГЭУ Алексей Головизнин рассказал, насколько удачным оказался эксперимент с самозанятыми, почему предпринимателям важно соблюдать законы и какие задачи решают юрклиники.

Алексей Васильевич, расскажите, насколько сегодня предпринимателям комфортно вести бизнес с правовой точки зрения?

— Сегодня в России все сделано для того, чтобы предприниматели «играли по правилам». Правоохранительные и налоговые органы, ЦБ — все эти ведомства усиленно и внимательно следят за деятельностью предпринимателей. Поэтому владельцам бизнеса важно соблюдать законы, платить налоги — действовать в рамках законодательства РФ.

При этом проверки должны быть направлены не на то, чтобы собрать с бизнеса как можно больше штрафов, а на то, чтобы правильно настроить работу предпринимателей, объяснить им «правила игры». И наш новый федеральный закон о государственном контроле направлен как раз на это.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются предприниматели?

— Проблем множество, но чаще всего, по моему опыту, трудности возникают в сфере налогообложения: дробление бизнеса, налоговая оптимизация, неправильно выбранный налоговый режим и прочее. И здесь важно помнить, что незнание закона не освобождает от ответственности. Владельцы частного бизнеса должны знать юридический минимум: нужно изучать нормативные документы, которыми регулируется конкретная сфера деятельности.

Обратите внимание на дела блогеров, которые сейчас массово попали под проверку ФНС. Большинство из них объясняют свои нарушения так: «Мы не знали, что так делать нельзя». Кто-то из них действительно не задумывался о том, как правильно оформить деятельность, а кто-то, может быть, пытался что-то скрыть. Но сегодня скрыть практически ничего нельзя, все легко отслеживается. Например, у нас практически все переводы происходят в безналичной форме, оборот наличных средств сведен к минимуму.

Второй момент — законодательство активно меняется, появляются новшества. Например, с 2018 г. в качестве эксперимента действует новый режим налогообложения — налог на профессиональный доход (самозанятые).

На данный момент в стране зарегистрировано 10 млн человек в статусе самозанятых, для сравнения: предпринимателей в статусе ИП — 4,2 млн человек. То есть можно считать, что эксперимент удачный, граждане активно пользуются этим режимом налогообложения. Что касается Свердловской области, то в 2023 г. число самозанятых выросло на 44% и составило 264,7 тыс.

Эксперимент с самозанятыми прекрасен, но предпринимателям все-таки не стоит им злоупотреблять и использовать в качестве оптимизации налогообложения — к сожалению, это довольно часто встречается.

Законы и нормы очень часто обновляются. Как предпринимателю успевать следить за всеми изменениями?

— Здесь я ничего нового не скажу — надо обращаться к профессионалам. Не стоит на этом экономить. Своевременное обращение к юристу, специализирующемуся на защите прав предпринимателей, позволяет избежать неблагоприятных последствий.

Алексей Васильевич, вы являетесь и.о. заведующего кафедрой предпринимательского права УрГЭУ. Каких специалистов готовит ваша кафедра?

— Кафедра предпринимательского права Уральского государственного экономического университета готовит юристов по профилю «Право и бизнес», специализирующихся на защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

Специалисты, которых мы готовим, изучают различные направления права, они должны знать все, потому что деятельность предпринимателей очень широка и затрагивает множество аспектов.

Многие преподаватели кафедры занимаются практической деятельностью в сфере защиты экономических интересов бизнеса. В рамках сотрудничества со Свердловской гильдией адвокатов у нас создана базовая кафедра, что позволяет готовить практико-ориентированных юристов, способных оказывать качественные услуги в сфере правового сопровождения бизнеса.

В прошлом году мы получили государственную аккредитацию магистерской программы по юриспруденции — это большое достижение. В нашей магистратуре учатся не только вчерашние бакалавры, но и опытные профессионалы, которым необходимо повысить уровень знаний в юридической сфере.

На базе УрГЭУ действует юридическая клиника. Расскажите подробнее про этот формат.

— В юрклиниках студенты под руководством преподавателей бесплатно консультируют граждан по правовым вопросам и помогают в оформлении документов. Студенты имеют практический опыт с самого начала обучения, а наиболее трудолюбивые уже к третьему курсу фактически соответствуют уровню готовых специалистов.

Одна из целей юридической клиники — поддержка малозащищенных слоев населения, например, пенсионеров. Хотя к нам обращаются и предприниматели, иногда с довольно сложными вопросами.

Недавно помогали составить иск в суд предпринимателю, который хотел получить деньги за оказанные услуги, но договор не был оформлен. В рамках юридической клиники студенты написали исковое заявление, затем предприниматель отправил его контрагенту, который, увидев документ, в досудебном порядке погасил долг на следующий день.

На ваш взгляд, образ предпринимателя в современном мире меняется? Кажется, что раньше к бизнесменам относились негативно, считали, что они зарабатывают нечестно.

— Нужно уходить от негативного образа предпринимателя. Да, это частная сфера, направленная на получение прибыли, но предприниматели создают рабочие места, развивают экономику страны.

Вспомним, с чем пришлось столкнуться нашим предпринимателям в последние годы: пандемия, санкции, закрытие внешних рынков, ограничение платежей. А они все равно работают. Предпринимателям в других странах даже не снилось, какие вопросы приходится решать российскому бизнесу сегодня.

С учетом того, что сейчас мы взяли курс на суверенную экономику, мы должны обеспечить надлежащую правовую защиту наших предпринимателей.

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