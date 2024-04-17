БК «Уралмаш» 17 апреля сыграет в Екатеринбурге за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ

«Уралмаш» в дебютном сезоне выступления в Единой лиге ВТБ блестяще для новичка провел регулярный чемпионат, завоевал право сыграть в плей-ин и поборется за попадание в восьмерку сильнейших команд.

Напомним, что весной 2023 г. на Совете Единой Лиги ВТБ было принято решение об увеличении играющих команд до 14-ти, новичками стали «Уралмаш» из Екатеринбурга и московская «Руна». Годом ранее заявка «Уралмаша» на переход из Суперлиги в высший дивизион была отклонена из-за невыполнения нескольких обязательных условий. Ранее DK.RU рассказывал, что второй баскетбольный клуб из Свердловской области «Темп-СУМЗ» также может перейти в Единую Лигу ВТБ.

В текущем сезоне в Единой Лиге ВТБ выступали 14 клубов: «Автодор» (Саратов), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Красноярск), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), МБА (Москва), «Минск» (Беларусь), «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Парма-Пари» (Пермь), «Руна» (Москва), «Самара» (Самара), УНИКС (Казань), «Уралмаш» (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва).

В сезоне 2023/2024 лига впервые ввела плей-ин, «игры на влет». После проведенных двух кругов регулярного чемпионата определились шесть сильнейших команд, а за два оставшихся места в заветной восьмерке в дополнительном мини-турнире сразятся четыре клуба-претендента.

17 апреля будет проведено два матча. В матче №1 встретятся «Уралмаш» (Екатеринбург) и «Самара», в мачте №2 сыграют «Автодор» (Саратов) и МБА (Москва). Победитель матча №1 сразу получит седьмую путевку в плей‑офф. Проигравший в матче №1 сможет использовать еще один шанс и сыграет с победителем матча №2. Именно тот клуб, который вырвет победу в матче №3 20 апреля, займет восьмое место в плей-офф.

Матч «Уралмаш»-«Самара» состоится в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3), начало в 19:00 по местному времени. Команды равны по возможностям, эксперты ожидают упорного поединка. Напомним, что екатеринбуржцы в марте провели два матча против «Самары» и выиграли оба поединка с разницей в шесть очков.

Перед ответственной игрой «Уралмаш» презентовал капсульную киберпанк-коллекцию мерча. Футболки, худи и бомберы выполнены в фирменных цветах клуба, а символы Екатеринбурга, нарисованные с помощью нейросети — городской цирк, башня «Исеть» и другие, добавляют коллекции уникальности.

Отобравшиеся в восьмерку сильнейших команды сформируют четвертьфинальные пары и сыграют в сериях до трех побед одного клуба. Плей‑офф стартует 22 апреля.

Напомним, что «Уралмаш» — двукратный чемпион Суперлиги (в сезонах 2021/2022 и 2022/2023), а в сезоне 2023/2024 впервые сумел завоевать бронзовые медали Кубка России.

Яркий сезон также провел хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга. В седьмом матче полуфинальной серии «шоферы» минимально уступили магнитогорскому «Металлургу» и впервые в истории стали обладателями «бронзы» Континентальной хоккейной лиги.

Ранее DK.RU рассказывал, чем после завершения спортивной карьеры занимается самый известный хоккеист «Автомобилиста» Павел Дацюк и другие спортсмены-олимпийцы из Екатеринбурга.