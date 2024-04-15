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«Автомобилист» остановился в шаге от финала Кубка Гагарина

«Автомобилист» остановился в шаге от финала Кубка Гагарина
Иллюстрация: ХК «Автомобилист»

В седьмом матче полуфинальной серии ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга минимально уступил «Металлургу» и завершил сезон. Клуб из Магнитогорска стал вторым финалистом плей-офф КХЛ.

#СПОРТ#НОВОСТИ

«Автомобилист» и «Металлург» 15 апреля провели в Магнитогорске решающий седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. В серии игр до четырех побед одной команды было равенство 3-3, оба клуба выиграли по одному матчу на выезде и по два — на домашней площадке.

Первый матч уральского дерби завершился победой «Металлурга» со счетом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме 3:2, в четвертой встрече праздновали победу екатеринбуржцы — 5:3. Пятый матч остался за магнитогорским клубом (5:2), но «Автомобилист» сравнял счет в серии, выиграв шестой матч со счетом 5:3.

Фаворитом седьмой встречи специалисты считали двукратного обладателя Кубка Гагарина «Металлург». Матч 15 апреля закончился со счетом 3:2 в пользу команды из Челябинской области, которая в пятый раз вышла в финал Кубка Гагарина. «Автомобилист» завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ.

Всего в истории Континентальной хоккейной лиги эти соперники провели между собой 77 матчей, екатеринбуржцы одержали 27 побед. Ранее DK.RU рассказывал, что «Автомобилист» в 2024 г. впервые в истории клуба добрался до полуфинальной серии, а год назад именно хоккейный клуб «Металлург» в 1/8 плей-офф Кубка Гагарина сезона 2022/2023 обыграл «Автомобилист» в ходе овертайма в седьмом матче со счетом 4:3 и вышел в следующую стадию турнира.

Второй год подряд проигрываем «Магнитке» в седьмом матче. Мне это неприятно, как и команде. Старались, бились… Главное — конечный результат. Хотелось выиграть, тяжелый плей‑офф команда прошла. Очень сильные соперники — «Ак Барс», СКА, «Металлург». Возможно, не хватило эмоций, которые были с «Ак Барсом» и СКА. Тяжело их держать месяц. А так, хороший сезон для команды. Обидно, но это спорт. Я поблагодарил ребят за работу, за этот сезон. Были слова сожаления, что не получилось. Не у каждого спортсмена получается так высоко подняться. Был шанс повоевать за Кубок Гагарина. Есть разочарование. Хотелось пройти дальше, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Во втором полуфинале встречались челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив». В Континентальной хоккейной лиге это первый случай, когда двоюродные братья  Николай и Алексей Заварухины на посту главных тренеров вывели свои клубы в полуфиналы Кубка Гагарина.

Финальная серия Кубка Гагарина сезона 2023/2024 стартует 18 апреля в Магнитогорске. В финале турнира примут участие ярославский «Локомотив» и «Металлург». На пути к финалу «Локомотив» обыграл ЦСКА (4-1 в серии), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-0), «Металлург» победил «Амур» (4-2), «Спартак» (4-2) и «Автомобилист» (4-3).

Отметим, что во время проведения плей-офф спрос на билеты в десятки раз превосходит вместимость арены КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Новый ледовый дворец «УГМК Арены», строительство которого началось в 2019г., позволит увеличить количество мест для болельщиков с 5,5 до 12 тыс. мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2024 г., а Андрей Козицын оценил проект в центре Екатеринбурга в 10 млрд руб.

Ранее DK.RU рассказывал, чем после завершения спортивной карьеры занимаются самый известный хоккеист «Автомобилиста» Павел Дацюк, фигуристка Юлия Липницкая, биатлонист Антон Шипулин и другие спортсмены-олимпийцы из Екатеринбурга.

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Автор: Валерия Зык
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