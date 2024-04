«Деньги не ходят». Международные грузоперевозки упали на 30-50% из-за проблем с платежами

В первую очередь сокращение грузоперевозок в РФ фиксируется с Турцией и Китаем. Собеседники говорят, что спрос на товар есть, но деньги за него могут идти месяцами, что приводит к задержкам поставок.

Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев рассказал «Коммерсанту», что в международных перевозках происходит значительное падение объемов, связанное с проблемами платежей из России в банки дружественных стран.

Даже по официальным данным, за первый квартал импорт из Турции упал более чем на 30%, хотя мы наблюдаем не менее 50%. Китайские банки сейчас отклоняют более 50% платежей из России, и динамика импортных перевозок из КНР соответствует данной цифре, официальные источники за первый квартал показывают сокращение примерно на 10%, — говорит он.

Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов подтвердил, что по итогам первого квартала сроки проведения платежей между Россией, Китаем и Турцией увеличились в среднем с двух-четырех дней до трех-четырех недель, что задерживает доставку грузов.

Руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Захарченко добавляет, что самая сложная ситуация при перевозках товаров из Китая — деньги за товар могут идти месяцами.

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская уточнила, что на данный момент российско-китайские перевозки грузов практически остановились:

Товар есть, спрос есть, а деньги не ходят. Все, что могли отправить в кредит, под честное слово и так далее, уже вывезли. Но в большей степени все — и импортеры, и логисты — зависли в ожидании, когда же сложности закончатся. Сейчас в первую очередь спрос на финансовые услуги, на рабочие способы денежных переводов, и только потом — на логистику. Машину найти легко, вопрос, как ее оплатить.

Директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов отмечает, что проблема с платежами в Китай привела к сокращению перевозок более чем на 30% и ужесточению конкуренции среди перевозчиков:

Как следствие, мы видим демпинг и снижение тарифов на автомобильные перевозки из Китая на 20–30% по сравнению с январем.

Основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде говорит, что такая же проблема характерна для грузоперевозок на турецком и армянском направлениях. Кроме того, «довольно скромный рост спроса на перевозки в Казахстан и обратно».

В Киргизии с платежами ситуация получше, и с заявками на перевозки тоже. И тем более нет таких проблем в Белоруссии.

Источник в деловых кругах утверждает, что проблемы связаны в первую очередь с «усилением комплаенс-процедур китайских банков».

Очередное усиление отмечается со второй половины марта; если ранее риски вторичных санкций затрагивали в первую очередь платежи в долларах и евро, то теперь они распространяются на платежи в юанях, — добавляет он.

Ярослав Белоусов отмечает, что с середины марта также наблюдается увеличение заторов на всех автомобильных пунктах пропуска на границе между странами ЕС и ЕАЭС:

Как следствие, оборачиваемость транспорта снизилась, и на данный момент мы видим его дефицит. Сроки доставки товаров из Европы увеличились на 7–10 дней, тарифы выросли на 40–50% по сравнению с февралем.

Например, срок ожидания в очереди на границе Литва-Белоруссия в пунктах пропуска «Каменный Лог-Мядининкай» и «Бенякони-Шальчининкай» на въезд в Белоруссию составляет 5–6 дней, на выезд — около 20 дней.

В очереди на единственном работающем пункте пропуска на белорусско-польской границе «Козловичи-Кукурыки» на въезд в Белоруссию можно простоять 14–17 дней, на выезд — 1–2 дня. Срок ожидания проезда через границу Латвии и России на въезд в РФ составляет 8–10 дней.

Ранее DK.RU рассказывал, что с конца марта российские производители электроники стали получать письма от китайских партнеров о том, что оплата за заказанные компоненты не проходит через банки КНР.

Банки стали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники («кит-наборы», в них входят процессоры, корпуса устройств, экраны и др.), в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и др. Оплатить заказы не могут даже юрлица, у которых действуют долгосрочные контракты с китайскими партнерами.

DK.RU также рассказывал, что в декабре 2023 г. большинство банков КНР прекратили расчеты с РФ в долларах, а весной этого года — и в юанях. Они опасаются вторичных санкций со стороны США. Китайскую валюту из России прекратили принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo, DBS Bank, Great Wall West China Bank и другие. Отказ ряда китайских банков принимать платежи в юанях может привести к трудностям, но бить тревогу рано, утверждали эксперты, ведь многие банки все же продолжают работу с российским контрагентами, включая крупный Bank of China.