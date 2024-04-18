Уволился пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле под Новосибирском

Второй пилот по-прежнему находится в отпуске без содержания. Напомним, инцидент произошел в сентябре прошлого года, после чего пилотов отстранили от полетов на время расследования.

Командир воздушного судна Airbus A320 Сергей Белов, аварийно посадивший самолет с 161 пассажиром на борту на пшеничном поле под Новосибирском, уволился по собственному желанию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний».

На основании заявления трудовой договор прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке, — сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

Второй пилот Эдуард Семенов в настоящий момент находится в отпуске без содержания.

Как ранее писал DK.RU, 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 выполнял рейс из Сочи в Омск. Во время захода на посадку в аэропорт назначения после выпуска шасси сработала сигнализация неисправности «зеленой» гидросистемы. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск, однако в процессе полета он выявил повышенный расход топлива и определил, что его не хватит. В связи с этим, пилоты совершили вынужденную посадку — борт благополучно приземлился на сельскохозяйственное поле в 186 км от Новосибирска. Никто из 161 пассажира и шести членов экипажа не пострадал.

На время расследования пилоты были отстранены от выполнения полетов. Позже стало известно, что авиакомпания попросила их уволиться, но ни Сергей Белов, ни Эдуард Семенов не стали подписывать заявления.

В начале апреля были опубликованы окончательные результаты расследования инцидента, которое проводила Росавиация. Эксперты пришли к мнению, что садить самолет в поле пришлось не только из-за ошибок экипажа, но и из-за многочисленных недостатков в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки экипажей.

По результатам расследования комиссия Росавиации рекомендовала «Уральским авиалиниям» в числе прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям ответственных за обеспечение безопасности полетов лиц, следует из отчета. Речь идет о двух заместителях гендиректора Сергея Скуратова — летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина, в компании они работают уже 31 и 24 года соответственно.