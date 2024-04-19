Закрытые расходы бюджета РФ в прошлом году составили 7,3 трлн руб. Это максимум с 2016 г.

Это расходы, которые правительство публично не детализирует. Как правило, они относятся к оборонной промышленности. Тем не менее Минфин по-прежнему не считает бюджет «военным».

Доля закрытых расходов федерального бюджета по итогам 2023 г. достигла 22,6%. В абсолютном выражении они составили 7,3 трлн руб. — это на триллион больше, чем планировалось изначально, подсчитал РБК на основе данных проекта федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2023 год», размещенного Минфином для общественного обсуждения.

Похожая статистика фиксировалась в 2016 г., тогда доля закрытых расходов равнялась 21,7%. Объяснялось это тем, что власть досрочно погасила гарантированные государством кредиты оборонных предприятий.

Под закрытыми понимаются расходы, назначение которых финансовые власти не раскрывают. Как правило, касаются они «силовых» разделов — национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Общий объем расходов российского бюджета по итогам 2023 г. составил 32,35 трлн руб., превысив планируемый уровень на 11%. Из них 25 трлн руб. было распределено между различными ведомствами в открытой части. Здесь самые большие траты были осуществлены Минфином (7,52 трлн руб.), на втором месте Министерство обороны (4,53 трлн руб.), на третьем — Министерство внутренних дел (1,37 трлн руб).

Разница между общим и открытым объемами (7,33 трлн руб.) — и есть закрытая часть, которая описывается в секретных приложениях. Для сравнения: в 2022 г. закрытые расходы составили 19,1%, в 2021-м — 15,2%.

Между тем в плановом проекте бюджета закрытые расходы в 2023 г. должны были составить 6,37 трлн руб., или 21,9% всех трат.

В текущем году доля закрытых трат еще больше вырастет, следует из закона о бюджете 2024 г., подписанного президентом в конце прошлого года. Согласно документу, в 2024 г. она достигнет 26,8%, или 9,8 трлн руб. Глава Минфина Антон Силуанов назвал «укрепление обороноспособности страны» основным приоритетом бюджета, уточнив, что на него будет направлено около 29% всех расходов. При этом он настаивает, что бюджет нельзя называть «военным», поскольку социальные расходы (30,5%) превышают оборонные.

Во время военных действий, в которых участвует страна, рост закрытых расходов и в целом затрат на военные нужды логичен, приводит РБК слова старшего научного сотрудника ИЭП им. Е.Т.Гайдара Александра Дерюгина:

Было бы странно, если бы в самый разгар спецоперации эти расходы открылись и все стало бы прозрачно.

Когда СВО завершится, доля закрытых трат будет сокращаться, но плавно, подчеркивает эксперт: «Потому что страна должна будет накопить какое-то количество вооружений. Оборонной промышленности нужно будет работать «на склад», чтобы восполнить запасы. На это уйдет несколько лет».

Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитываясь перед Госдумой, рост ВВП РФ за 2023 г. составил 3,6%, это вдвое выше среднего показателя у развитых стран. Премьер назвал российскую экономику одной из лучших в мире по паритету покупательной способности. Фундаментом для роста экономики, по словам премьера, стали макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика, писал DK.RU.