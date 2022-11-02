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Мусорный полигон построят под Алапаевском

Мусорный полигон построят под Алапаевском
Иллюстрация: DK.RU

Новый полигон обойдется почти в 370 млн руб. В документации к проекту сказано, что он «обеспечит город специализированным объектом по обращению с ТКО с учетом норм рационального природопользования».

#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Под Алапаевском в Свердловской области появится мусорный полигон. Его построит компания «Экотехпарк». Исходя из инвестиционной программы компании на 2022-2023 гг., опубликованной на официальном сайте правовой информации региона, на строительство полигона потребуется 369,5 млн руб. инвестиций. Участок, где будет производиться захоронение отходов, уже определен, он находится южнее Алапаевска.

В документах проекта прописано, что цель проекта — обеспечить Алапаевск «специализированным объектом по обращению с ТКО с учетом норм рационального природопользования, извлечения потенциально пригодных к дальнейшему применению ресурсов из массы ТКО и обеспечения максимального вовлечения вторичных ресурсов в производственный цикл путем получения вторичной продукции».

Напомним, вопрос с мусорными полигонами для Екатеринбурга по-прежнему стоит очень остро. Рассматривался вопрос об организации свалки на территории заброшенной воинской части у поселка Безречный под Березовским, но местные жители выступили категорически против. 

Областные власти еще в 2018 г. заявляли о планах по возведению пяти мусороперерабатывающих заводов рядом с крупными городами. Первые объекты должны были разместиться под Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Краснотурьинском. Но в 2019 г., финансирование мусорной реформы приостановили. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов на заседании рабочей группы для контроля за ходом реализации реформы по обращению с твердыми отходами заявлял, что Федерация «передумала давать деньги на проведение мусорной реформы в Свердловской области».

В 2019-м году замминистра ЖКХ подчеркивал, что участок под новый мусорный завод нужно искать как можно скорее, потому что ресурса единственного полигона Екатеринбурга «Северный» хватит максимум на пять лет. 

Ранее на DK.RU: Более четверти мусора Екатеринбурга можно перерабатывать

Автор: Александра Клименко
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