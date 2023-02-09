АНО «Цифровая экономика»: российские пользователи переплачивают за интернет

По данным ведомства, сейчас около 10% семей вынуждены платить за домашний интернет по ценам, превышающим предложения конкурентов в 5–12 раз. Виноваты ТСЖ, аффилированные с провайдерами.

В России переплачивают за интернет. К таким выводам пришли авторы отзыва на проект поправок в закон «О связи» и Жилищный кодекс, подготовленном АНО «Цифровая экономика» совместно с участниками рынка. Законопроекты, предполагающие либерализацию доступа провайдеров в жилые дома, в ноябре 2022 года внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов, пишут Известия. По данным ведомства, сейчас около 10% семей вынуждены платить за домашний интернет и ТВ по тарифам, которые выше рыночных примерно на 30%.

По оценке TelecomDaily, средний платеж за интернет в месяц в РФ составляет около 450 руб, а в домах, где работают провайдеры-монополисты, стоимость может превышать 580 руб. Так, в Москве по завышенным тарифам вынуждены платить жильцы примерно 6% квартир, утверждают авторы отзыва. Диспропорцию в тарифах они связывают с низким уровнем конкуренции: цены выше рыночных, если в доме работают один или два провайдера.

Управляющие компании и ТСЖ, аффилированные с провайдерами, всячески пытаются не допускать в дома их конкурентов. Пробиться в дом не могут даже федеральные провайдеры: требуется решение собрания собственников жилья, необходима поддержка 2/3 из них, что на практике сложно реализуемо, говорят в МТС. Проблему может решить договор с управляющей компанией, которая выставляет операторам счета за возможность доступа. Часто такие условия являются заградительными: сборы, установленные УК, могут существенно превышать объем потенциальной выручки провайдера. В таких домах остается только аффилированный с УК оператор, который предлагает доступ по ценам, превышающим предложения конкурентов в 5–12 раз.

В ноябре 2022 года в Госдуму были внесены сразу два законопроекта, призванные упорядочить отношения операторов с УК. Один из них — депутатов Сергея Миронова и Галины Хованской. Граждане смогут провести собрание и делегировать права взаимодействия с провайдерами УК или другому лицу, представляющему их интересы, следует из текста документа. Один раз приняв такое решение, собственники передают право допуска всех операторов представляющей их интересы УК — рассказала Галина Хованская:

Плату за электроэнергию, потребляемую оборудованием, а также расходы на содержание и сохранение аппаратуры в рабочем состоянии нужно брать с провайдеров, если иное не предусмотрено решением собрания собственников. Но при желании граждане могут освободить операторов от этой платы, если хотят пригласить определенную компанию.

Другой законопроект внесли в Госдуму депутаты Александр Хинштейн и Сергей Пахомов совместно с сенаторами Андреем Турчаком и Андреем Клишасом:

В новостройках, например, застройщик еще на этапе строительства договаривается с провайдером. Тот за свои средства устанавливает оборудование и проводит сети, а потом зачастую с управляющей организацией, аффилированной с застройщиком, блокирует попытки других провайдеров заполучить часть рынка.

Проблему с доступом провайдеров в жилые дома можно решить не только за счет изменения законодательства: есть и технические способы, считает Денис Кусков. Например, беспроводная связь. В крупных городах России уже настолько развит мобильный интернет LTE, что жители многих домов могут пользоваться им вместо фиксированного, не ощущая разницы. Дискомфорт возникает, например, у геймеров, при закачке файлов с видео высокого разрешения, но для мессенджеров, социальных сетей, онлайн-кинотеатров скорости вполне хватает. При этом к концу 2020-х годов ситуация может улучшиться за счет внедрения в РФ 5G.

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