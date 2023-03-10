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Покупать нечего: на Среднем Урале стали реже регистрировать автомобили

Покупать нечего: на Среднем Урале стали реже регистрировать автомобили
Иллюстрация: DK.RU

Количество регистрируемого в Свердловской области транспорта в 2022 г. по сравнению с 2021 г. уменьшилось на треть. В целом число поставленных на учет автомобилей в регионах снижается.

#НОВОСТИ

По итогам 2022 г. в Свердловской области было зарегистрировано 58,5 тыс. транспортных средств. При этом годом ранее в регионе поставили на учет 85,5 тыс. единиц транспорта — на 31,5% больше. Информацию DK.RU подтвердили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Из 58,5 тыс. единиц транспорта наибольшую долю занимают легковые автомобили. За год число вновь зарегистрированных легковушек сократилось на 33,2% — с 75,2 тыс. штук до 50,2 тыс. шт.

Также за 2022 г. на учет поставили 5,8 тыс. грузовиков (–22,5% к 2021 г.), 1,9 тыс. мотоциклов (–6% к 2021 г.) и 471 автобус (–26,7% к 2021 г).

Ранее DK.RU писал, что в регионах России фиксируют убыль легкового автопарка. В Москве в прошлом году число зарегистрированных в ГИБДД автомобилей сократилось на 16,6 тыс. шт. до 4,13 млн. В Московской области число стоящих на учете автомобилей снизилось на 11,1 тыс., в Санкт-Петербурге — на 11 тыс., более чем на 7 тыс. — в Саратовской области и Краснодарском крае, на 5 тыс. — в Псковской области. Всего за 2022 г. количество транспортных средств в России, зарегистрированных в органах ГИБДД, выросло на 0,5% (+312 тыс. шт.), достигнув 60,45 млн штук — тогда как в предыдущие годы автопарк страны увеличивался на 1,4-1,9% ежегодно.

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Автор: Елизавета Порошина
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