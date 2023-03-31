«По Исети далеко не уйдешь. Хотя, если подумать…». Любую идею можно развить — было бы кому

В прошлом году все говорили о буме внутрироссийского туризма. Наступил ли он? Где есть точки роста и какие тут сдерживающие факторы — мнение эксперта. И немного о рыбалке на дикой природе и этнике.

Основатель компаний «Детское бюро путешествий» и «Парк сказов» Наталья Ларионова в Свердловской области была президентом Уральского союза туриндустрии. Но в 2021 г. ей предложили возглавить Управление туризма в Ханты-Мансийском автономном округе. Там она проработала почти два года и сейчас собирается использовать приобретенный опыт для развития новых межрегиональных туристических маршрутов, соединяющих ХМАО в Свердловскую область.

Она рассказала DK.RU о своих новых проектах, о том, чем отличаются подходы к развитию туризма в двух регионах, и что сейчас происходит в туристической отрасли в целом.

Как на внутренний туризм повлияла СВО на Украине и те геополитические изменения, которые за ней последовали?

— Если говорить про непосредственных потребителей услуги, потенциальных туристов, то сдерживающий фактор здесь, безусловно, присутствует. Потому что у людей есть опасения: сколько это все продлится, будут ли ухудшения. Да и цены на все растут.

То, что закрытие границ дало импульс развитию внутреннего туризма, — это другая сторона вопроса: у российского туриста вырос спрос именно на поездки внутри страны. Здесь большую роль играет, как и во многих других отраслях, государственная поддержка.

Уже в прошлом году эксперты заговорили о росте внутреннего туризма. Вы с этим согласитесь?

— Сейчас турпоток сравнивать достаточно сложно, потому что до СВО были в действии коронавирусные ограничения. Но точно есть определенные даты, в которые путешествия востребованы, — это праздники и летний сезон.

В этом году мы отмечаем увеличение спроса по раннему бронированию юга. Карелия, Байкал, Камчатка, Дагестан — это явные точки роста туристического потока. Свердловская область, кстати, также входит в 10-ку наиболее востребованных направлений внутри страны.

Какой вид туризма наиболее популярен внутри России?

— Если говорить про лето, то классически это всегда морское направление — Краснодарский край, Крым. Байкал раньше был популярен только летом, сейчас круглый год. То же с горным отдыхом. Ранее горы были востребованы только зимой, чтобы покататься на лыжах, теперь люди едут в горы и летом, чтобы полюбоваться видами.

Стало больше туров на малых судах по рекам. Эта тема также активно развивается. Плюс явно виден рост культурно-познавательного туризма в крупных городах.

г. Ханты-Мансийск

Есть статистика о закрытии 800 турагентств в регионе, которые работали на внешний туризм. Есть ли смысл им переориентироваться на внутренний?

— Да, у нас произошло несколько этапов спада «на выезд». Первые были связаны с крахом больших крупных компаний, тогда вместе с ними ряд агентств потерпело крушение. Далее пандемия. Затем закрытие стран и санкции. Отсюда и такой результат.

Конечно, многие пробовали переориентироваться и у кого-то это даже получилось. Например, компания «ТУИ», которая была в основном ориентирована на зарубежный выезд. Вот у них очень хорошо получилось работать по чартерным программам и различным направлениям, открывающим Россию.

Надо понимать, что внутренний туризм — это совсем другие цифры по прибыли. Но если человек патриот и любит Россию, то это прекрасное время для того, чтобы заняться развитием российского туризма.

А как работать внутри страны, чтобы можно было удержаться на плаву, — брать в разработку больше направлений?

— На внутреннем рынке всегда были нишевые компании, которые занимаются только одним направлением. Допустим, моя компания «Детское бюро путешествий» 29 лет занимается только детским туризмом. И мы знаем про него все.

Но и для роста есть возможности. Можно еще развивать экскурсии, теплоходные круизы, походы в горы и так далее.

И здесь нужно понимать, насколько у вашей компании широкий ресурс. Мы, например, прежде чем детей отправить в лагерь, сначала сами туда выезжаем. По идее, так должен делать каждый туроператор и турагент. Если ты продаешь экскурсии по Москве, ты сам должен на них побывать прежде всего.

Это нужно еще и затем, что турист, обратившись к вам, будет задавать кучу вопросов, и то, насколько хорошо вы сможете на них ответить, сыграет решающую роль — купит он тур у вас или у ваших конкурентов.

Поэтому и получается, что чаще всего компания берет два-три направления, наиболее отработанные, качественные и эффективные. Браться за все не нужно, необъятного не объять. Лучший совет — берите то, что больше всего нравится, и занимайтесь только этим.

На Урале, наверное, не так много мест, которые можно продавать, которые известны во всей России?

— Наиболее известны в стране Демидовский, Царский и Императорский туристические маршруты по Уралу. Они действительно работают. Ходит поезд до Алапаевска (входит в Императорский маршрут). Есть операторы, которые занимаются данными направлениями. Кстати, насколько я знаю, здесь хорошо продаются поездки в промышленные центры, на предприятия.

Пример: Металлургия для чайников, или как производство со штатом 18 человек стало достоянием Урала.

В других регионах, вы сказали, развивается речной круизный туризм. Жаль, что из Свердловской области никуда нельзя уплыть…

— По Исети мы далеко не уйдем. Хотя, если подумать… Исеть впадет в Тобол, Тобол впадает в Иртыш, Иртыш сливается в Ханты-Мансийске с Обью, а потом уже Обь идет в Северный Ледовитый океан. Теоретически можно сделать маленький плотик и какой-то круиз все-таки совершить. Такой формат вполне реален. Если будут чудаки и энтузиасты, мы их с удовольствием поддержим.

А если говорить о прямом понимании слова «круиз», то для жителей Свердловской области это в диковинку. Судоходных рек здесь нет. Но есть маршрут, который соединяет Свердловскую область и Югру, и он как раз подразумевает путешествие на круизном судне. Буквально в прошлом году на форуме «Югра-тур», когда я еще была начальником управления туризма Югры, мы с представителями из Свердловской области разработали такой маршрут.

Мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске

Гости доезжают по железной дороге от Екатеринбурга до Приобья, до станции на р. Обь, там их встречает маленькое судно, на нем мы идем сначала в Октябрьский, потом в Каменное, потом в Кирпичное. На одном месте — рыбалка, на другом — знакомство с этникой, далее на слиянии Оби и Иртыша — плавучая часовня, потом Ханты-Мансийск с его достопримечательностями, потом мы возвращается на Приобъе и снова поездом в Советский.

Я правильно понимаю, что вы по возвращении сюда из Югры вы будете развивать этот маршрут?

— Я возвращаюсь сюда прежде всего потому, что это моя родина. И да, я собираюсь заниматься бизнесом. Прежде всего компаниями, которые я создавала. Одной из них, «Парку Сказов», в декабре будет восемь лет. Сейчас здесь трудоустроено 50 сотрудников. Мы уже вложили в него 300 млн руб. и у нас есть дальнейшие планы по его развитию на 2 млрд руб.

Решение вернуться далось мне с трудом, но и жить на два региона также непросто. Я летала сюда почти каждую неделю. И там все родное стало, потому что многое было сделано. Один из моих планов связан с тем, чтобы соединить два этих региона — Свердловскую область и Югру — с помощью межрегиональных маршрутов.

Для свердловчан Югра может быть интересна тем, что там есть большая река. Будет здорово прокатиться до Оби, поесть дикоросов — ягод, грибов и свежей рыбы. Потому что Югра этим богата.

Вы предлагаете возить свердловчан собирать ягоды?

— Маршрут полностью разработан и обкатан. Мы уже возили по нему туристов из Москвы. Он подразумевает остановку на Оби, там мы пересаживаем людей в маленькие лодки и показываем, как проходит промысловая рыбалка. Как сетями из реки достают осетров, стерлядь, нельму, муксуна…

Промысловая рыбалка на Оби

Потом, когда туристы возвращаются на базу, им предлагают выбрать рыбу, которую для них приготовят: закоптят, сварят уху, покажут и расскажут, что это за рыба. На остановочной базе мы сделали балаган для отдыха туристов, который выстлали оленьими шкурами. Пока туристы отдыхают, рыбу приготовят и ее можно будет пробовать с чаем из сибирских трав.

Далее туристам предлагается прокатиться на вездеходе «Хищник». У него колеса 2,5 метра высотой. Он ходит везде, по любым болотам и даже по Оби. Болота в Югре — это очень интересная экосистема. Там удивительные хатки бобров и ондатр — они строят их в виде чумов. У нас бобровые хатки похожи на кучи веток, а там все болота заставлены их чумами. Такие бобровые деревни вызывают восторг.

Вездеход «Хищник»

Далее мы привозим туристов на плато, которое простирается до Ледовитого океана. Там собираем кедровые шишки, ягоды и грибы, чтобы по возвращении на базу что-то из них приготовить.

Обычно широченная перспектива Оби у всех захватывает дух. Да и само плато считается священным у ханты. Любой, приезжая туда, чувствует душевный восторг и подъем сил.

Сколько будет стоить такой тур для жителей Свердловской области?

— 25-30 тыс. руб. на пять дней за одного человека. В эту стоимость входят не только все виды транспорта, но и рыбалка, и питание.

Какие еще есть популярные межрегиональные маршруты в нашей части России?

— Во-первых, Императорский маршрут – он включает Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск. И очень известен за пределами Урала. Есть еще «Волжский путь», «Чайный путь» и так далее.

Кстати, у нас есть не только межрегиональные, но и международные маршруты. Например, «Великий шелковый путь». Он объединяет не только регионы, но и страны — Узбекистан, Таджикистан, Китай. Буквально на прошлой неделе я встречалась с вице-консулом Китая. Мы сейчас работаем над тем, чтобы возродить рейсы из Пекина и Харбина в Екатеринбург и снова заняться туроператорской деятельностью в этом направлении.

Можно ли сравнивать туристические отрасли двух регионов — Свердловской области и Югры?

— В Югре мало туроператоров, когда я пришла, их было восемь, сейчас — 16. В Свердловской области их гораздо больше. Здесь более высокая активность бизнеса в сфере туризма. Территория Югры очень растянута, населенные пункты находятся друг от друга достаточно далеко — 400, 500, 700 км. Путешествовать автотранспортом тяжело, нужны самолеты и поезда.

В Свердловской области более развитая инфраструктура, больше средств размещения, транспорта, поэтому и операторов, и других бизнес-составляющих больше.

Что касается проектов, связанных с государственной поддержкой, — у нас есть инфраструктурные государственные программы, которые в этом году будут реализовываться на территории области. Ханты-мансийские власти в эти программы не вошли. Но они вошли в программу соцсертификатов на детские путешествия.

Кстати, именно эта программа дала рост количества туроператоров, которые поверили в то, что туризм — это бизнес, этим можно заниматься, зарабатывая на жизнь.

В Свердловской области эта программа также появилась и будет хорошим подспорьем для наших туроператоров на будущее. В прошлый год в Югре 5100 детей путешествовали по ней бесплатно внутри региона.

В Югре, говорят, лучше развит этнотуризм, там проводятся фестивали народов Севера. У нас такие вещи, как этнопарк, организовывает бизнес, а там — государство.

— В Свердловской области живет 162 народности. В ХМАО примерно столько же. Что касается акцента в этнотуризме, для ХМАО это естественно, потому что там живет в разы больше ханты и манси, чем в Свердловской области. У нас их сталось около 100. Этнопарк «Земля предков», «Парк сказов» и, может быть другие бизнесы — мы все поддерживаем эту культуру, рассказываем о ней, у нас в парке есть этнодеревня, в которой есть реконструированный мансийский чум, башкирская юрта, изба русского крестьянина.

Мы собираемся эту тему развивать, заключили договор с Домом народов Урала (Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области), в «Парке сказов» будут представлены традиции всех народов, живущих на Урале. То есть от нас зависит — будем ли мы поддерживать тему этнотуризма и этнофестивалей.

Никакое правительство не разовьет нам туризм, если мы будем сидеть сиднем и ничего не делать. От нас самих зависит, насколько эффективно будет работать треугольник власть-общественность-бизнес.

Как все происходящее в мире повлияло на цены в туризме?

— Закрытые границы сыграли свою роль. Краснодарский край взвинтил цены до поднебесья. Детский кэшбек очень сильно поднял стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря, операторы следом срочно подняли цены. Таким образом, эта схема государственной поддержки не так сильно помогла родителям, как планировалось. В остальном по стране резкого скачка цен не произошло.

А как насчет мнения, что люди сейчас склонны путешествовать сами по себе, без туроператоров, особенно по России?

— Да, многие предпочитают путешествовать самостоятельно, но всегда останутся те, кто хочет организованного отдыха, любит экскурсии. Компания «ТУИ» успешно делает организованные туры на Камчатку, Сахалин, в Дагестан и так далее.

Организованные туры дают концентрат того, что есть самое лучшее в регионе, по интернету об этом можно и не узнать. Если вы хотите поехать в далекий от вас регион, например, Карелию, и за одно путешествие познакомиться с самым лучшим, что там есть, стоит обратиться к специалистам.

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