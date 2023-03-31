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«По Исети далеко не уйдешь. Хотя, если подумать…». Любую идею можно развить — было бы кому

«По Исети далеко не уйдешь. Хотя, если подумать…». Любую идею можно развить — было бы кому
Иллюстрация: личный архив Натальи Ларионовой

В прошлом году все говорили о буме внутрироссийского туризма. Наступил ли он? Где есть точки роста и какие тут сдерживающие факторы — мнение эксперта. И немного о рыбалке на дикой природе и этнике.

#СВОЕ ДЕЛО

Основатель компаний «Детское бюро путешествий» и «Парк сказов» Наталья Ларионова в Свердловской области была президентом Уральского союза туриндустрии. Но в 2021 г. ей предложили возглавить Управление туризма в Ханты-Мансийском автономном округе. Там она проработала почти два года и сейчас собирается использовать приобретенный опыт для развития новых межрегиональных туристических маршрутов, соединяющих ХМАО в Свердловскую область.

Она рассказала DK.RU о своих новых проектах, о том, чем отличаются подходы к развитию туризма в двух регионах, и что сейчас происходит в туристической отрасли в целом.

Как на внутренний туризм повлияла СВО на Украине и те геополитические изменения, которые за ней последовали?

«По Исети далеко не уйдешь. Хотя, если подумать…». Любую идею можно развить — было бы кому 1

— Если говорить про непосредственных потребителей услуги, потенциальных туристов, то сдерживающий фактор здесь, безусловно, присутствует. Потому что у людей есть опасения: сколько это все продлится, будут ли ухудшения. Да и цены на все растут.

То, что закрытие границ дало импульс развитию внутреннего туризма, — это другая сторона вопроса: у российского туриста вырос спрос именно на поездки внутри страны. Здесь большую роль играет, как и во многих других отраслях, государственная поддержка.

Уже в прошлом году эксперты заговорили о росте внутреннего туризма. Вы с этим согласитесь?

— Сейчас турпоток сравнивать достаточно сложно, потому что до СВО были в действии коронавирусные ограничения. Но точно есть определенные даты, в которые путешествия востребованы, — это праздники и летний сезон.

В этом году мы отмечаем увеличение спроса по раннему бронированию юга. Карелия, Байкал, Камчатка, Дагестан — это явные точки роста туристического потока. Свердловская область, кстати, также входит в 10-ку наиболее востребованных направлений внутри страны.

Какой вид туризма наиболее популярен внутри России?

— Если говорить про лето, то классически это всегда морское направление — Краснодарский край, Крым. Байкал раньше был популярен только летом, сейчас круглый год. То же с горным отдыхом. Ранее горы были востребованы только зимой, чтобы покататься на лыжах, теперь люди едут в горы и летом, чтобы полюбоваться видами.

Стало больше туров на малых судах по рекам. Эта тема также активно развивается. Плюс явно виден рост культурно-познавательного туризма в крупных городах.

«По Исети далеко не уйдешь. Хотя, если подумать…». Любую идею можно развить — было бы кому 2г. Ханты-Мансийск

Есть статистика о закрытии 800 турагентств в регионе, которые работали на внешний туризм. Есть ли смысл им переориентироваться на внутренний?

— Да, у нас произошло несколько этапов спада «на выезд». Первые были связаны с крахом больших крупных компаний, тогда вместе с ними ряд агентств потерпело крушение. Далее пандемия. Затем закрытие стран и санкции. Отсюда и такой результат.

Конечно, многие пробовали переориентироваться и у кого-то это даже получилось. Например, компания «ТУИ», которая была в основном ориентирована на зарубежный выезд. Вот у них очень хорошо получилось работать по чартерным программам и различным направлениям, открывающим Россию.

Надо понимать, что внутренний туризм — это совсем другие цифры по прибыли. Но если человек патриот и любит Россию, то это прекрасное время для того, чтобы заняться развитием российского туризма.

А как работать внутри страны, чтобы можно было удержаться на плаву, — брать в разработку больше направлений?

— На внутреннем рынке всегда были нишевые компании, которые занимаются только одним направлением. Допустим, моя компания «Детское бюро путешествий» 29 лет занимается только детским туризмом. И мы знаем про него все.

Но и для роста есть возможности. Можно еще развивать экскурсии, теплоходные круизы, походы в горы и так далее.

И здесь нужно понимать, насколько у вашей компании широкий ресурс. Мы, например, прежде чем детей отправить в лагерь, сначала сами туда выезжаем. По идее, так должен делать каждый туроператор и турагент. Если ты продаешь экскурсии по Москве, ты сам должен на них побывать прежде всего.

Это нужно еще и затем, что турист, обратившись к вам, будет задавать кучу вопросов, и то, насколько хорошо вы сможете на них ответить, сыграет решающую роль — купит он тур у вас или у ваших конкурентов.

Поэтому и получается, что чаще всего компания берет два-три направления, наиболее отработанные, качественные и эффективные. Браться за все не нужно, необъятного не объять. Лучший совет — берите то, что больше всего нравится, и занимайтесь только этим.

На Урале, наверное, не так много мест, которые можно продавать, которые известны во всей России?

— Наиболее известны в стране Демидовский, Царский и Императорский туристические маршруты по Уралу. Они действительно работают. Ходит поезд до Алапаевска (входит в Императорский маршрут). Есть операторы, которые занимаются данными направлениями. Кстати, насколько я знаю, здесь хорошо продаются поездки в промышленные центры, на предприятия.

Пример: Металлургия для чайников, или как производство со штатом 18 человек стало достоянием Урала.

В других регионах, вы сказали, развивается речной круизный туризм. Жаль, что из Свердловской области никуда нельзя уплыть…

— По Исети мы далеко не уйдем. Хотя, если подумать… Исеть впадет в Тобол, Тобол впадает в Иртыш, Иртыш сливается в Ханты-Мансийске с Обью, а потом уже Обь идет в Северный Ледовитый океан. Теоретически можно сделать маленький плотик и какой-то круиз все-таки совершить. Такой формат вполне реален. Если будут чудаки и энтузиасты, мы их с удовольствием поддержим.

А если говорить о прямом понимании слова «круиз», то для жителей Свердловской области это в диковинку. Судоходных рек здесь нет. Но есть маршрут, который соединяет Свердловскую область и Югру, и он как раз подразумевает путешествие на круизном судне. Буквально в прошлом году на форуме «Югра-тур», когда я еще была начальником управления туризма Югры, мы с представителями из Свердловской области разработали такой маршрут.

«По Исети далеко не уйдешь. Хотя, если подумать…». Любую идею можно развить — было бы кому 3Мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске

Гости доезжают по железной дороге от Екатеринбурга до Приобья, до станции на р. Обь, там их встречает маленькое судно, на нем мы идем сначала в Октябрьский, потом в Каменное, потом в Кирпичное. На одном месте — рыбалка, на другом — знакомство с этникой, далее на слиянии Оби и Иртыша — плавучая часовня, потом Ханты-Мансийск с его достопримечательностями, потом мы возвращается на Приобъе и снова поездом в Советский.

Я правильно понимаю, что вы по возвращении сюда из Югры вы будете развивать этот маршрут?

— Я возвращаюсь сюда прежде всего потому, что это моя родина. И да, я собираюсь заниматься бизнесом. Прежде всего компаниями, которые я создавала. Одной из них, «Парку Сказов», в декабре будет восемь лет. Сейчас здесь трудоустроено 50 сотрудников. Мы уже вложили в него 300 млн руб. и у нас есть дальнейшие планы по его развитию на 2 млрд руб.

Решение вернуться далось мне с трудом, но и жить на два региона также непросто. Я летала сюда почти каждую неделю. И там все родное стало, потому что многое было сделано. Один из моих планов связан с тем, чтобы соединить два этих региона — Свердловскую область и Югру — с помощью межрегиональных маршрутов.

Для свердловчан Югра может быть интересна тем, что там есть большая река. Будет здорово прокатиться до Оби, поесть дикоросов — ягод, грибов и свежей рыбы. Потому что Югра этим богата.

«По Исети далеко не уйдешь. Хотя, если подумать…». Любую идею можно развить — было бы кому 4

«По Исети далеко не уйдешь. Хотя, если подумать…». Любую идею можно развить — было бы кому 5

Вы предлагаете возить свердловчан собирать ягоды?

— Маршрут полностью разработан и обкатан. Мы уже возили по нему туристов из Москвы. Он подразумевает остановку на Оби, там мы пересаживаем людей в маленькие лодки и показываем, как проходит промысловая рыбалка. Как сетями из реки достают осетров, стерлядь, нельму, муксуна…

«По Исети далеко не уйдешь. Хотя, если подумать…». Любую идею можно развить — было бы кому 6Промысловая рыбалка на Оби

Потом, когда туристы возвращаются на базу, им предлагают выбрать рыбу, которую для них приготовят: закоптят, сварят уху, покажут и расскажут, что это за рыба. На остановочной базе мы сделали балаган для отдыха туристов, который выстлали оленьими шкурами. Пока туристы отдыхают, рыбу приготовят и ее можно будет пробовать с чаем из сибирских трав.

Далее туристам предлагается прокатиться на вездеходе «Хищник». У него колеса 2,5 метра высотой. Он ходит везде, по любым болотам и даже по Оби. Болота в Югре — это очень интересная экосистема. Там удивительные хатки бобров и ондатр — они строят их в виде чумов. У нас бобровые хатки похожи на кучи веток, а там все болота заставлены их чумами. Такие бобровые деревни вызывают восторг.

«По Исети далеко не уйдешь. Хотя, если подумать…». Любую идею можно развить — было бы кому 7Вездеход «Хищник»

Далее мы привозим туристов на плато, которое простирается до Ледовитого океана. Там собираем кедровые шишки, ягоды и грибы, чтобы по возвращении на базу что-то из них приготовить.

Обычно широченная перспектива Оби у всех захватывает дух. Да и само плато считается священным у ханты. Любой, приезжая туда, чувствует душевный восторг и подъем сил.

«По Исети далеко не уйдешь. Хотя, если подумать…». Любую идею можно развить — было бы кому 8

«По Исети далеко не уйдешь. Хотя, если подумать…». Любую идею можно развить — было бы кому 9

Сколько будет стоить такой тур для жителей Свердловской области?

— 25-30 тыс. руб. на пять дней за одного человека. В эту стоимость входят не только все виды транспорта, но и рыбалка, и питание.

Какие еще есть популярные межрегиональные маршруты в нашей части России?

— Во-первых, Императорский маршрут – он включает Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск. И очень известен за пределами Урала. Есть еще «Волжский путь», «Чайный путь» и так далее.

Кстати, у нас есть не только межрегиональные, но и международные маршруты. Например, «Великий шелковый путь». Он объединяет не только регионы, но и страны — Узбекистан, Таджикистан, Китай. Буквально на прошлой неделе я встречалась с вице-консулом Китая. Мы сейчас работаем над тем, чтобы возродить рейсы из Пекина и Харбина в Екатеринбург и снова заняться туроператорской деятельностью в этом направлении.

Можно ли сравнивать туристические отрасли двух регионов Свердловской области и Югры?

— В Югре мало туроператоров, когда я пришла, их было восемь, сейчас — 16. В Свердловской области их гораздо больше. Здесь более высокая активность бизнеса в сфере туризма. Территория Югры очень растянута, населенные пункты находятся друг от друга достаточно далеко — 400, 500, 700 км. Путешествовать автотранспортом тяжело, нужны самолеты и поезда.

В Свердловской области более развитая инфраструктура, больше средств размещения, транспорта, поэтому и операторов, и других бизнес-составляющих больше.

Что касается проектов, связанных с государственной поддержкой, — у нас есть инфраструктурные государственные программы, которые в этом году будут реализовываться на территории области. Ханты-мансийские власти в эти программы не вошли. Но они вошли в программу соцсертификатов на детские путешествия.

Кстати, именно эта программа дала рост количества туроператоров, которые поверили в то, что туризм — это бизнес, этим можно заниматься, зарабатывая на жизнь.

В Свердловской области эта программа также появилась и будет хорошим подспорьем для наших туроператоров на будущее. В прошлый год в Югре 5100 детей путешествовали по ней бесплатно внутри региона.

В Югре, говорят, лучше развит этнотуризм, там проводятся фестивали народов Севера. У нас такие вещи, как этнопарк, организовывает бизнес, а там государство.

— В Свердловской области живет 162 народности. В ХМАО примерно столько же. Что касается акцента в этнотуризме, для ХМАО это естественно, потому что там живет в разы больше ханты и манси, чем в Свердловской области. У нас их сталось около 100. Этнопарк «Земля предков», «Парк сказов» и, может быть другие бизнесы — мы все поддерживаем эту культуру, рассказываем о ней, у нас в парке есть этнодеревня, в которой есть реконструированный мансийский чум, башкирская юрта, изба русского крестьянина.

Мы собираемся эту тему развивать, заключили договор с Домом народов Урала (Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области), в «Парке сказов» будут представлены традиции всех народов, живущих на Урале. То есть от нас зависит — будем ли мы поддерживать тему этнотуризма и этнофестивалей.

Никакое правительство не разовьет нам туризм, если мы будем сидеть сиднем и ничего не делать. От нас самих зависит, насколько эффективно будет работать треугольник власть-общественность-бизнес.

Как все происходящее в мире повлияло на цены в туризме?

— Закрытые границы сыграли свою роль. Краснодарский край взвинтил цены до поднебесья. Детский кэшбек очень сильно поднял стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря, операторы следом срочно подняли цены. Таким образом, эта схема государственной поддержки не так сильно помогла родителям, как планировалось. В остальном по стране резкого скачка цен не произошло.

А как насчет мнения, что люди сейчас склонны путешествовать сами по себе, без туроператоров, особенно по России?

— Да, многие предпочитают путешествовать самостоятельно, но всегда останутся те, кто хочет организованного отдыха, любит экскурсии. Компания «ТУИ» успешно делает организованные туры на Камчатку, Сахалин, в Дагестан и так далее.

Организованные туры дают концентрат того, что есть самое лучшее в регионе, по интернету об этом можно и не узнать. Если вы хотите поехать в далекий от вас регион, например, Карелию, и за одно путешествие познакомиться с самым лучшим, что там есть, стоит обратиться к специалистам.

Читайте также на DK.RU: «Мы остались с долгом в 20 млн, сотрудниками и животными». Как гости спасли «Парк сказов». 

Автор: Татьяна Юстус
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