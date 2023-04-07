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В Свердловской области запущен второй сезон «Уральских каникул»

В Свердловской области запущен второй сезон «Уральских каникул»
Иллюстрация: Парк Сказов

Конкурс туристических проектов был инициирован губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Самые интересные идеи развития локального туризма получат поддержку властей.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Заявки на участие в конкурсе могут подавать жители Свердловской области, которые планируют создать турпродукт, развивают туристические маршруты и объекты или организуют событийные мероприятия на территориях региональных муниципалитетов.

Сбор заявок проходит с 1 апреля по 10 мая.

С 17 апреля по 28 мая будут отобраны лучшие идеи и сформированы муниципальные команды.

С 5 июня по 30 сентября пройдет образовательный акселератор.

За 4 месяца участники проекта получат новые компетенции, сформируют концепцию и мастер-план проекта, поймут, как взаимодействовать с органами власти, где искать инвесторов, как масштабировать проект за счет мер поддержки, как сделать проект привлекательным для туристов.  

В обучающую программу включены вебинары, консультации, очные питчинги проектов с обратной связью от экспертов, очные мозговые штурмы и мастер-классы, а также трекинговая поддержку от организатора и оператора конкурса АНО УК ТРК СО.

В декабре состоится публичное награждение победителей конкурса. Лучшие проекты по получат дальнейшее экспертное сопровождение от менторов акселератора, и информационную поддержку.

Проект «Уральские каникулы» помогает превращать идеи в действующие бизнесы и точки притяжения для туристов. Так, по итогам первого сезона развитие получили такие проекты, как Елизаветинский бал-пикник в Алапаевске, прогулка по старому Полевскому и местам Павла Бажова, создан глэмпинг «Солнечная пристань» в селе Пристань — всего десять проектов, — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Впервые конкурс состоялся в 2022 г. На него было подано 256 заявок из 88 муниципальных образований, в обучающий модуль попали 74 проекта.

Ранее заместитель директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин сообщил, что на перевале Дятлова сформируют туристическую инфраструктуру. Предстоит создать центр для гостей, усилить работу аварийно-спасательных служб, обеспечить электроснабжением поселок Вижай, решить вопрос со связью, установить знаки туристической навигации. На это потребуется от одного года до трех лет. Предполагаемые источники финансирования — региональный бюджет, федеральные программы и частные инвестиции.

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Автор: Виктория Говорковская
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