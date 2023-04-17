«Екатеринбург – это город возможностей. Бизнес-жизнь здесь кипит»

Собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод» Юлия Мазеина рассказала, почему Екатеринбург — благоприятное место для старта бизнеса.

За последние 30 лет столица Среднего Урала заметно изменилась, без сомнения, в лучшую сторону. DK.RU подготовил специальный проект к 300-летию Екатеринбурга. Его героями стали люди, причастные к преображению города: те, кто формировал его среду и бизнес-климат. Известные бизнесмены рассказали, что значит для них Екатеринбург, как он изменился за последние десятилетия, и почему они остаются здесь, даже если где-то в другом месте им предлагают невероятные перспективы.

Юлия Мазеина, собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод»:

— Когда я училась и начинала работать, в 1990-е, такой активной миграции, как сейчас, не было. Единицы уезжали в другие города в поисках лучшей жизни, но в основном мои ровесники жили по принципу «где родился, там и пригодился». И я осталась жить и работать в Екатеринбурге.

На тот момент в Екатеринбурге были все условия, чтобы реализовать свой потенциал на 100%, и мне это удалось. Город стал свидетелем моего становления как специалиста и предпринимателя. Уже во время учебы в институте я стала работать главным бухгалтером, а в 2006 г. открыла свою бухгалтерскую компанию «Счетовод». Екатеринбург оказался благоприятным местом для старта бизнеса: город достаточно большой, чтобы формировать хорошую клиентскую базу, при этом компактный, и, если хорошо себя зарекомендовать, можно смело рассчитывать на рекламу по сарафанному радио.

Поэтому Екатеринбург для меня, как бы клишированно это ни звучало, — это город возможностей, в котором можно жить в балансе, развиваться профессионально, достигать целей и качественно отдыхать.

Город полностью утоляет мои потребности и как жителя мегаполиса, и как предпринимателя, что для меня особенно важно. Для этого созданы все условия: развита транспортная инфраструктура, построены хорошие жилые районы, создана насыщенная культурная жизнь, есть где получить качественное образование и профессиональную медицинскую помощь. Кроме этого, в городе проходит много мероприятий, отраслевых конференций, бизнес-жизнь в городе кипит.

Здесь достаточно сильный и активный сегмент малого и среднего бизнеса, и для меня как для владельца консалтинговой компании это огромный плюс. Статистика Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод» показывает, что предприниматели сейчас не просто озадачены получением дохода, но и считают важным вкладывать время и деньги в финансовое и юридическое здоровье бизнеса. Если раньше, лет 10 назад, руководители искали «схемы» и лазейки в законах, то сейчас они все чаще предпочитают работать «в белую» и работать с профессионалами.

С уральским бизнесом приятно иметь дело. Тут не работают «по верхам», а всегда углубляются в суть. Компаниям важны хорошие деловые отношения с партнерами, важна репутация.

Екатеринбург не маленький город, но если ты ошибся, то об этом, будь уверен, узнают. Поэтому бизнес тут серьезный, конкретный, предприниматели чаще всего отвечают за свои слова делом.

Также примечательно, что с конца 2022 г. в АКБ «Счетовод» возрос спрос на услуги со стороны московских и питерских компаний. Потому что качество услуг не уступает столичным, отношения с бизнес-партнерами гораздо крепче и больше ценятся, а стоимость услуг гораздо приятнее.

Сейчас в Екатеринбурге остро стоит вопрос с квалифицированными кадрами. Это отмечают и мои коллеги-предприниматели. Хочется, чтобы Екатеринбург чаще выбирали для своей реализации перспективные молодые специалисты. И над этим, конечно, совместно должны работать местная администрация и предприниматели, создавая благоприятные условия для развития кадров.

Необходимо продолжать развивать бренд города, социальную инфраструктуру, поддерживать интересные инициативы бизнеса. А предпринимателям важно создавать комфортные условия труда: обеспечить достойную заработную плату, соответствующую уровню подготовки специалиста, прозрачную и работающую мотивацию для сотрудников, социальный пакет.

Ранее в проекте >>>

Андрей Белкин, директор Клинического института мозга: «Тюмень — нувориш. Екатеринбург же «замшелый», но гордый, потому что у него есть история»

Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»: «В Екатеринбурге все движется и созданы условия для развития бизнеса»

Михаил Ходоровский, генеральный директор Группы Синара: «Не раз представлялась возможность переехать, но в Екатеринбурге — особый градус жизни»

Андрей Бриль, глава «Корин Холдинга»: «Чего Екатеринбургу не хватает? Еще миллионов пяти жителей»

Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ: «Наш город всегда был самобытным, здесь строители воплощают самые передовые идеи».