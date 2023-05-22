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Защите Малика Гайсина снова не удалось оспорить его домашний арест

Защите Малика Гайсина снова не удалось оспорить его домашний арест
Иллюстрация: Соцсети завода «Исеть»

Напомним, известный уральский бизнесмен является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Он должен находиться под арестом до 25 мая.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина. Напомним, в рамках расследования уголовного дела известный уральский бизнесмен сейчас находится под домашним арестом.

Как уже писал DK.RU, он был задержан в середине марте текущего года по обвинению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Позже к имеющемуся уголовному делу добавилось новое обвинение по статье о растрате в особо крупном размере по ч.4 ст.160 УК РФ.

Первая апелляция на решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который отправил Малика Гайсина под домашний арест до 13 мая, была рассмотрена в конце марта. Бизнесмен попросил выпустить его из-под домашнего ареста под залог в связи с тем, что имеет проблемы со здоровьем. Но облсуд апелляцию отклонил.

В начале мая Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил срок нахождения под домашним арестом до 25 мая включительно. Как сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда, заслушав доводы адвоката Малика Гайсина, суд также не стал менять меру пресечения.

Напомним, по версии прокуратуры, гендиректор «Исеть» выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Получателями займов выступили аффилированные с ним ООО «Уралтрейдконсалтинг» и ООО «Средуралинвест-МТ». По сведениям источника «Ъ-Урал», при проверке было установлено, что часть средств перечисленных заводом «Исеть» в адрес «Уралтрейдконсалтинга», были направлены на приобретение акций АО «УЧХОЗ Кокино» и ОАО «Ханты-Мансийская аптека».

Сам бизнесмен свою вину не признает и считает уголовное дело сфальсифицированным.

Читайте также на DK.RU: О чем говорит «кейс Гайсина» и можно ли проецировать его на весь бизнес.

Автор: Елизавета Порошина
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