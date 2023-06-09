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В парк «Оленьи ручьи» снова будут ходить «Орланы»

В парк «Оленьи ручьи» снова будут ходить «Орланы»
Иллюстрация: Эко-маршрут «Оленьи ручьи» ВКонтакте

Власти смягчили ограничения на посещение природных парков, введенные из-за пожаров — теперь их можно посещать организованными группами в сопровождении гида.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

На Среднем Урале возобновили продажу туров в «Оленьи ручьи». Добраться до природного парка можно на рельсовом автобусе «Орлан», который будет отправляться с железнодорожного вокзала Екатеринбурга в выходные дни. Первые организованные поездки состоятся 17 и 18 июня.

Чтобы познакомиться с природным парком, участники тура смогут выбрать один из трех предлагаемых маршрутов: «Карстовый мост», «По долине реки Серга», «Южная тропа и г. Михайловск». На протяжении всей поездки группы будет сопровождать гид.

Открыть сезон поездок планировали еще в мае, но планы пришлось скорректировать из-за тяжелой ситуации с пожарами в Свердловской области. Как уже писал DK.RU, в региональных лесах был установлен режим ЧС и также ограничен доступ туристов на особо охраняемые природные территории и в лесопарковые зоны. В частности, в начале мая крупный пожар произошел в самом парке «Оленьи ручьи» — там сгорело 20 га леса.

С 6 июня власти смягчили противопожарный режим и разрешили посещение природных парков организованным группам туристов в сопровождении гидов-экскурсоводов.

Отметим, на утром 9 июня в регионе действовало пять пожаров на площади 1,2 тыс. га.

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Автор: Елизавета Порошина
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