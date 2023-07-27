В Свердловской области запустят туристический поезд по Демидовским местам

В настоящий момент по такому маршруту можно отправиться на автобусе в формате экскурсии выходного дня. Количество последних региональные власти планируют увеличить.

О запуске туристического поезда по памятным местам, связанным с династией Демидовых, сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

Мы планируем в следующем году при содействии Свердловской железной дороги и правительства Свердловской области создать такой вот брендированный туристический поезд, — цитата по ТАСС.

Напомним, что первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил Евгению Куйвашеву создать кластер «Демидовские маршруты».

Маршруты могут быть разными — включать Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, село Чусовое. Кстати, там Акинфий Никитич запустил плотину и построил прямую дорогу на Верхний Тагил через Кировград и Невьянск. Я поручил подготовить проект для восстановления этой дороги. Тогда, во-первых, фуры, которые идут на север через Пермский тракт, смогут сократить свой путь на 180 км. А во-вторых, в Чусовом появится необходимость создать ремонтную базу, гостиницу, объекты питания. И село будет жить, — прокомментировал он.

Распоряжение о создании кластера может быть подписано во втором квартале 2023 г. Проект поможет привлечь не только частные и областные деньги, но и федеральные.

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