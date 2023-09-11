Ситибанк объявил о закрытии уральского филиала

Ожидается, что единственный офис в Екатеринбурге перестанет работать 10 ноября. До этого момента реквизиты счетов клиентов и кредитных карт поменяются.

Ситибанк, входящий американскую корпорацию Citigroup, объявил о закрытии двух филиалов — Уральского и Приволжского. Как сообщается на сайте кредитной организации, это связано с решением компании постепенно свернуть бизнес в России.

Единственный офис в Екатеринбурга (на Малышева, 84) будет закрыт. Судя по объявлению, размещенному на входе — 10 ноября. Также в Екатеринбурге прекратит работу сеть банкоматов. Клиентам останутся доступны интернет-банк и мобильное приложение Citi Mobile, а также возможность снятия и внесения средств через терминалы Элекснет и банкоматы сторонних кредитных организаций.

Сообщается, что у уральских клиентов банка поменяются реквизиты счетов и кредитных карт — все изменения будут отражены в личном кабинете. Средства на счетах по новым реквизитам будут доступны в полном объеме. При этом Ситибанк продолжит нести ответственность по всем обязательствам перед кредиторами и клиентами.

Напомним, после февраля 2022 г. многие западные компании и банки решили уйти с российского рынка, но не все смогли это сделать. 5 августа 2022 г. был принят указ президента № 520, согласно которому выход иностранных инвесторов из стратегических проектов в России возможен только с одобрения властей. В числе крупнейших иностранных банков, которые вышли из российского бизнеса — Societe Generale, которая продала Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина, и «РН Банк», проданный «АвтоВАЗу», сообщал DK.RU.

Среди иностранных банков, которые пока продолжают работать в России — Ситибанк, Райффайзенбанк и «Юникредит».

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