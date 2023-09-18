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Заблокировано $18 млрд. Зарубежные компании не могут вывести из России полученную прибыль

Заблокировано $18 млрд. Зарубежные компании не могут вывести из России полученную прибыль
Иллюстрация: РИА Новости

Американские, немецкие, австрийские и швейцарские компании не могут вывести полученную в России прибыль за рубеж. Деньги хранятся на российских счетах, доступ к ним ограничен.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

В России остаются заблокированными около $18 млрд прибыли компаний, которые в 2022 г. заработали в РФ западные фирмы из «недружественных стран», пишет РБК со ссылкой Financial Times.  

Как сообщает издание, компании из США, стран ЕС и других «недружественных» государств не могут выводить прибыль за рубеж: деньги хранятся на российских счетах, а доступ к ним ограничен.

Самую большую прибыль в России в 2022 г. получил Райффайзенбанк (австрийская группа Raiffeisen Bank International), который сообщил о заработанных $2 млрд. Американские Philip Morris и PepsiCo заработали $775 млн и $718 млн соответственно. Шведский производитель грузовиков Scania, который вынужденно покинул рынок РФ, заработал в 2022 г. $621 млн.  

Общая прибыль компаний из США в России составила $4,9 млрд, следом идут немецкие и австрийские предприятия с $2,4 млрд и $1,9 млрд соответственно. На четвертом месте по полученной в России прибыли находятся швейцарские компании с $1 млрд. Все эти средства остаются заблокированными и недоступны для вывода из России за рубеж.

Исполнительный директор крупной компании, которая зарегистрирована в стране, не обозначенной как недружественная, сказал:  

Десятки миллиардов в долларовом выражении застряли в России. И нет никакого способа вытащить их оттуда.  

Напомним, что в список «недружественных» для РФ стран входят  США, государства ЕС, Великобритания, Канада, Япония и др. Некоторые иностранные компании рассматривали вариант продать российский бизнес, однако сделки должны быть одобрены правительством, кроме того, продавец обязан предоставить дисконт в размере 40% от рыночной стоимости на свои активы.

В итоге часть владельцев бизнеса приняла решение передать управление местному топ-менеджменту. Так, например, поступил табачный концерн British American Tobacco. Также DK.RU рассказывал, что все дочерние структуры шведского автоконцерна Volvo в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима.

А, например, Philip Morris International, которому принадлежат бренды сигарет Marlboro, Bond, Parliament и др., не будет уходить из РФ. Менеджмент сказал, что «скорее оставит» бизнес, чем продаст на невыгодных условиях.  

Добавим, что Financial Times ранее рассказывала, что крупнейшие европейские компании, которые ушли с рынка России после начала спецоперации на Украине, списали порядка €100 млрд из-за потери управления российскими активами.   

Автор: Екатерина Тарханова
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